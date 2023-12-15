Инфляция и падение ВВП: что прогнозирует Банк Латвии?

В этом году Банк Латвии прогнозирует дефицит бюджета в размере 3,3% от ВВП и государственный долг в размере 42,8% от ВВП. В 2024 году дефицит бюджета прогнозируется на уровне 4%, госдолг - 43,6% от ВВП. В 2025 году дефицит бюджета составит 3,3% от ВВП, госдолг - 43,9% от ВВП.

Частное потребление в этом году уменьшится на 1,8%, в 2024 году ожидается рост на 2,8%, а в 2025 году - на 4,3%. В то же время государственное потребление, по прогнозам, увеличится на 6,5% в этом году, на 0,4% в следующем и на 0,5% - в 2025 году.

Рост инвестиций в этом году прогнозируется на уровне 5,6%, в 2024 году - на 4,5%, в 2025 году - на 4,9%.

Спад экспорта в этом году составит 6,2%, в следующем году - 1%, а в 2025 году ожидается рост на 3,3%. Импорт, согласно прогнозам, в этом году уменьшится на 3,5%, в следующем - на 1%, в 2025 году - на 3,3%.

Уровень безработицы, по прогнозам Банка Латвии, составит 6,4% в этом году, 6,3% - в следующем, 6,2% - в 2025 году.

Рост номинальной брутто-зарплаты Банк Латвии прогнозирует в этом году на 12%, в следующем - на 8%, в 2025 году - на 7,9%.

Банк Латвии сохранил прогноз инфляции на этот год на уровне 9%

Банк Латвии сохранил прогноз среднегодовой инфляции на 2023 год на уровне 9%, сообщили в центральном банке. В ближайшие три года инфляция составит около 2%, в том числе в 2024 году - 2%, в 2025 году - 2,3%, в 2026 году - 1,8%.

Как отмечает Банк Латвии, к числу влияющих на инфляцию факторов относятся решения правительства о повышении косвенных налогов и ограничении роста тарифов на распределение электроэнергии. В то же время на пересмотр прогнозов инфляции в сторону понижения и перенос на базовую инфляцию в основном влияют предположения о более низких, чем прогнозировалось ранее, мировых ценах на природный газ, нефть и продовольствие.

По прогнозам Банка Латвии, базовая инфляция будет оставаться стабильно выше (3-5%), чем общая инфляция, из-за сильного роста зарплат. В среднесрочной перспективе экономическая активность будет способствовать росту спроса на рабочую силу. В условиях нехватки работников рост зарплат будет сохраняться на высоком уровне - свыше 7%.

Согласно последним прогнозам Европейского центрального банка, ожидается, что в еврозоне инфляция в следующем году будет постепенно снижаться и приблизится к целевому показателю 2% в 2025 году.

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