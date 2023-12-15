Система тарифов на региональный транспорт изменится

Совет по общественному транспорту в четверг, 14 декабря, утвердил новую систему тарифов, которая будет вводиться постепенно с 1 апреля 2024 года до середины 2025 года, поскольку ее внедрение требует согласования множества информационных систем.

Единый тариф вводится для того, чтобы устранить существующую разницу между различными регионами и маршрутами, когда цена билета на одно и то же расстояние различается.

Для регулярно пользующихся общественным транспортом пассажиров будет введен билет на 30 дней, а с середины 2024 года появится новый билет "Поезд+", позволяющий совершать короткие поездки на автобусе до или от остановки поезда без дополнительной платы. Зональный принцип будет введен и на автобусных маршрутах.

Чтобы облегчить работу водителей автобусов, билет у них можно будет купить только по повышенной цене. Это же будет относиться к покупке билетов в поезде у кондуктора, где доплата составит 1 евро.

Электронные билеты, которые можно будет купить через мобильные приложения и интернет, будут дешевле, чтобы побудить пассажиров не покупать их у водителя или в кассах.

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