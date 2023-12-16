ЕС планирует обойти вето Венгрии на финансирование Украины

"Мы ожидаем, что все необходимые юридические процедуры будут завершены в январе 2024 года, что позволит нам получить соответствующее финансирование в кратчайшие сроки", - заявили в МИД Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он с разумным оптимизмом смотрит на достижение соглашения с Орбаном на следующем саммите ЕС.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Еврокомиссия воспользуется временем до следующего саммита, чтобы найти решение проблемы вето, которое использовал Виктор Орбан. Это означает, что другие страны ЕС могли бы договориться о решении для помощи Украине вне бюджета ЕС.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия активно работает над достижением консенсуса, но добавила, что им также следует работать над альтернативными вариантами.

В интервью венгерскому государственному радио Орбан заявил, что ЕС сначала должен разблокировать финансирование ЕС для Венгрии, а после Будапешт рассмотрит вопрос о снятии вето на финансировании Украины.

Орбан отметил, что это хорошая возможность для Венгрии настоять на том, чтобы она получила то, что заслуживает. "Мы хотим, чтобы с нами обращались справедливо, и теперь есть хорошие шансы добиться этого", - добавил он.

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