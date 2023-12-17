Из-за ломающихся деревьев Рижский зоопарк закрыт в воскресенье

В зоопарке пояснили, что в результате снегопада и сползания снега с крыш и ветвей деревьев в зоопарке могут ломаться деревья, поэтому из соображений безопасности он закрыт.

Специалист по связям с общественностью Рижского зоопарка Элиза Линдане рассказала агентству LETA, что пока сломанных деревьев в зоопарке нет, но ведутся работы по обследованию и специалисты работают над устранением угрозы для посетителей и животных.

За актуальной информацией можно следить на домашней странице Рижского зоопарка и в аккаунтах в социальных сетях.

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