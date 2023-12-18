Рижский зоопарк будет закрыт и в понедельник: все из-за ломающихся деревьев

Они пояснили, что в результате снегопада и сползания снега с крыш и ветвей деревьев в зоопарке могут ломаться деревья, поэтому из соображений безопасности он закрыт.

Специалист по связям с общественностью Рижского зоопарка Элиза Линдане рассказала агентству LЕТА, что ведутся работы по обследованию, и специалисты работают над устранением угрозы для посетителей и животных.

Сломаны или обломаны некоторые старинные сосны Межапарка.

За актуальной информацией можно следить на домашней странице Рижского зоопарка и в аккаунтах в социальных сетях.

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