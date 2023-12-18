Рига планирует утеплить 3 тысячи домов. На это может уйти 6 лет

Рижское самоуправление к 2030 году планирует утеплить 3000 зданий, сообщил в понедельник, 18 декабря, на конференции "Рига - энергоэффективная" глава комиссии Рижской думы по жилью и окружающей среде Виестур Зепс.
Он отметил, что утепление 2000 зданий является целью Rīgas namu pārvaldnieks, а еще 1000 - других управляющих предприятий.
Зепс признал, что амбиции высокие, поскольку в среднем это составляет утепление 500 домов в год. Кроме того, ситуацию усложняет положение о совместном решении жителей. Рижская дума в сотрудничестве с Министерством экономики и Союзом самоуправлений Латвии работает над изменениями в нормативные акты, чтобы облегчить процесс утепления зданий.
"Этот аспект уже десять лет для нас как горячая картошка. Вопрос в том, нужно ли сейчас думать о комплексном утеплении? Может быть, нужно подумать о замене кровли, ремонте подвалов. О вещах, которые мы можем привести в порядок уже сейчас, а затем двигаться дальше", - сказал Зепс.
Процесс осложняется еще и тем, что банки имеют собственную оценку рисков. Чтобы снизить их, муниципалитет мог бы реализовать ротационный фонд, который может быть активирован в 2024 году, чтобы в 2025-м уже можно было подумать о конкретных целевых проектах.
Руководитель SIA Grupa 93 и градостроитель Неил Балгалис представил на конференции жилищные направления и приоритетные задачи Рижского самоуправления. Это - создание Рижского центра жилищных компетенций, разработка Рижской жилищной программы и инвестиционного плана, а также активизация квартир и товариществ в Altum и использование другого финансирования Евросоюза.
Балгалис подчеркнул, что условия Altum необходимо срочно исправить, чтобы в ближайшее время можно было осуществить полную реновацию проектов.
Комментируя амбиции Зепа по 3000 утепленным зданиям, Балгалис сказал, что это неосуществимо и, по его мнению, следует разработать более реалистичные программы.
"Это важнейший вопрос планирования. Мы перечисляем все, а потом говорим: нам бы хотелось, чтобы программа была более реалистичной. Меньше значит более реалистично, и нам нужно выяснить, что произойдет, если мы не достигнем цели. Мы не можем просто назвать цифры, а потом сказать, что этого не получилось", - раскритиковал предложение Балгалис.
Как сообщалось, Рижское энергетическое агентство организует сегодня, 18 декабря, онлайн-конференцию Климатического фестиваля "Рига - энергоэффективна".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!