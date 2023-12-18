Рига планирует утеплить 3 тысячи домов. На это может уйти 6 лет

Он отметил, что утепление 2000 зданий является целью Rīgas namu pārvaldnieks, а еще 1000 - других управляющих предприятий.

Зепс признал, что амбиции высокие, поскольку в среднем это составляет утепление 500 домов в год. Кроме того, ситуацию усложняет положение о совместном решении жителей. Рижская дума в сотрудничестве с Министерством экономики и Союзом самоуправлений Латвии работает над изменениями в нормативные акты, чтобы облегчить процесс утепления зданий.

"Этот аспект уже десять лет для нас как горячая картошка. Вопрос в том, нужно ли сейчас думать о комплексном утеплении? Может быть, нужно подумать о замене кровли, ремонте подвалов. О вещах, которые мы можем привести в порядок уже сейчас, а затем двигаться дальше", - сказал Зепс.

Процесс осложняется еще и тем, что банки имеют собственную оценку рисков. Чтобы снизить их, муниципалитет мог бы реализовать ротационный фонд, который может быть активирован в 2024 году, чтобы в 2025-м уже можно было подумать о конкретных целевых проектах.