ФОТО ⟩ Взгляните, как выглядит "Зимний сад света" в Этнографическом музее

"Зимний сад света. Trejdeviņi" в Латвийском этнографическом музее под открытым небом ждет посетителей уже с пятницы, 15 декабря, каждый вечер (кроме 24 и 31 декабря) с 17:00 до 22:00 (последний вход в 21:00).

На прогулку нельзя приходить с животными. Работает кафе Солнцестояния. Гостей призывают одеться по погоде, и взять с собой хорошее настроение.



Билеты на прогулку "Зимний сад света. Trejdeviņi" можно заранее приобрести в кассах Biļešu paradīze. Плата за вход в сад света определяется динамически – первые билеты дешевле. Для каждого билета определено время прибытия, чтобы посетители могли в полной мере насладиться сказочной прогулкой.





RUS TVNET уже сообщал, что в рамках проекта была открыта самая высокая в истории Риги световая инсталляция — небеса пронзил мощный лазер в 400 ватт, позволяющий наглядно показать сюжеты латышского фольклора. Он виден как на фоне панорамы города, так и в небе - на высоте до пяти километров. Оборудование, которое используется для инсталляции световой прогулки, создано только в этом году: и это один из мощнейших анимационных лазеров в мире.

В начале декабря он был презентован на Международной выставке визуальных и звуковых технологий LDI в Лас-Вегасе. Несмотря на огромную мощность, лазер энергоэффективен.

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