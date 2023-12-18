Omniva: рождественские подарки желательно рассылать до 22 декабря

В компании сообщили, что посылки в пакомат в пятницу, 22 декабря, необходимо поместить до 17:00, отметив, что тогда посылка будет доставлена на следующий день.

Если же рождественские подарки планируется доставить курьером Omniva или планируется отправить подарки в Эстонию или Литву, последний момент для передачи посылок - четверг, 21 декабря.

Представители компании также отмечают, что заказы из латвийских интернет-магазинов также рекомендуется сделать до четверга, 21 декабря.

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