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Omniva: рождественские подарки желательно рассылать до 22 декабря

rus.tvnet.lv
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Посылка Omniva. Иллюстративное фото.
Посылка Omniva. Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste/LETA

Компания по доставке посылок Omniva призывает разослать рождественские подарки до пятницы, 22 декабря, сообщили представители компании.

В компании сообщили, что посылки в пакомат в пятницу, 22 декабря, необходимо поместить до 17:00, отметив, что тогда посылка будет доставлена на следующий день.

Если же рождественские подарки планируется доставить курьером Omniva или планируется отправить подарки в Эстонию или Литву, последний момент для передачи посылок - четверг, 21 декабря.

Представители компании также отмечают, что заказы из латвийских интернет-магазинов также рекомендуется сделать до четверга, 21 декабря.

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