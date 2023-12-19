"Спасибо всем нашим клиентам и работникам!" В Риге прекращает работу еще один ресторан

Ресторан планирует прекратить работу 23 декабря.

"Спасибо всем нашим клиентам и работникам, которые на протяжении более чем десяти лет обеспечивали прекрасную атмосферу и создавали незабываемые моменты", - говорится в сообщении компании.

Агентству LETA ресторан более подробных комментариев не предоставил.

Рестораном Burga управляет предприятие Juridiskā prakse un konsultācijas. В 2022 году компания работала с оборотом 562 044 евро и убытками в размере 20 509 евро, свидетельствует информация Firmas.lv.

Компания Juridiskā prakse un konsultācijas была зарегистрирована в 2007 году, ее основной капитал составляет 2845 евро. Единственным владельцем предприятия является Янис Друлле.

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