Еврокомиссия потребовала информацию о публичных закупках мобильной связи в Латвии

Tele2 ранее указывала, что во многих публичных закупках оценка необъективна, не связана с предметом закупки и создает неоправданные преимущества для исторического оператора, частично принадлежащего государству. В такой ситуации возможности других мобильных операторов эффективно и реально конкурировать на рынке ограничиваются, что приводит и к переплате за услуги.

"Критерии оценки, установленные в публичных закупках, если оценивать их во взаимосвязи, искажают конкуренцию, а также указывают на фаворитизм со стороны заказчиков в пользу исторического оператора. Цель этой жалобы в Еврокомиссию - создать внешний импульс для латвийского государства, чтобы не допускать предоставления необоснованных преимуществ отдельным претендентам", - говорит директор департамента по юридическим вопросам и регулированию Tele2 Айгар Эвертовскис.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!