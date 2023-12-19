Rūjienas saldējums вложит почти 1,5 млн евро в новое производственное оборудование

Как отметил руководитель предприятия Игорь Миезис, с 2009 года все финансовые ресурсы инвестировались в возрождение завода в новом качестве, но уже тогда было ясно, что нужно развивать серьезную базу экспортных продаж.

Rūjienas saldējums регулярно инвестирует в развитие предприятия с целью увеличения мощностей, расширения ассортимента и экспортных возможностей - построен новый морозильник и приобретено оборудование для производства мороженого. Предприятие установило новые очистные сооружения и планирует заменить систему отопления, чтобы способствовать устойчивому развитию и стать более дружественным к окружающей среде.

В 2016 году в ассортимент продукции был введен продукт Mini Melts, что значительно увеличило экспорт и обеспечило привлечение новых клиентов. В уходящем году помимо прежних экспортных рынков, насчитывающих 29 стран (Польша, Германия, Украина, Ирландия и др.), начата поставка продукции в Катар, Израиль и Маврикий.

ООО Rūjienas saldējums было основано в 2009 году молокоперерабатывающим предприятием AО Valmieras piens. С 2016 года единственным владельцем предприятия является Игорь Миезис, сегодня на предприятии заняты 55 сотрудников. В прошлом финансовом году Rūjienas saldējums работало с прибылью в размере 657 тыс. евро, а оборот составил 5,4 млн евро.

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