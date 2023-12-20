Видео ⟩ Извержение вулкана в Исландии: жители делятся впечатлениями

Илзе, латвийка, живущая в Исландии, признается, что извержение действительно всех удивило, ведь были новости о том, что поток лавы прекратился.

Извержение вулкана не представляло угрозы для населения. Воздушное сообщение страны также не нарушено. Однако извержение продлится еще несколько дней, поэтому его последствия можно будет оценить лишь потом.

На видео и фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видны оранжево-красные фонтаны лавы, устремляющиеся в ночное небо.

Трещина в земле, образовавшаяся в результате извержения, за ночь расширилась и сегодня утром растянулась уже на четыре километра.

Ежесекундно из трещины вытекает от 100 до 200 кубических метров лавы.

Вулканолог Арман Хёскульдссон сообщил исландскому радио, что, по его оценкам, извержение продлится от недели до десяти дней. В Исландии находятся 33 действующих вулкана, это наибольшее количество в Европе.

Местные жители рассказали TV3 Ziņas, что случился лучший из худших сценариев.

"Дороги закрыли очень быстро, чтобы люди не подходили слишком близко, а также для того, чтобы люди не мешали спасательным машинам", - рассказал Синрди Магнуссон, житель Исландии.

"К счастью, извержение произошло в нескольких километрах от ранее эвакуированного города, вдали от электростанции и Голубой лагуны, которая находится очень близко к этому району.

Когда месяц назад эксперты пытались определить, где оно потенциально может произойти, не исключалось, что оно может произойти в центре города или в океане, что будет иметь гораздо более серьезные последствия. В этом случае все, что находится ниже уровня моря в этой области, "взорвалось бы", и воздух наполнился бы пеплом", - отметил местный житель.

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