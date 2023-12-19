С января работники сферы здравоохранения будут получать больше

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, самая низкая месячная ставка заработной платы увеличивается для трудоустроенных в сфере здравоохранения, в том числе лечащего персонала, в больницах, Службе неотложной медицинской помощи, Государственном центре доноров крови, Государственном центре судебно-медицинской экспертизы и других учреждениях, оказывающих оплачиваемые государством услуги.

Минимальное вознаграждение медицинского персонала устанавливается правилами Кабинета министров о минимальной месячной заработной плате и специальной доплате занятым в сфере здравоохранения лицам.

Таким образом, например, у сертифицированных врачей и функциональных специалистов самая низкая месячная зарплата по ставке с 1 января 2024 года составит 1 813 евро, что больше на 10,6%, или 174 евро; зарплата сертифицированных медсестер, помощников врачей с нового года составит 1 189 евро, что больше на 6,5%, или 73 евро; минимальная месячная зарплата поддерживающего персонала увеличится на 6,9%, или 56 евро.

Всего в отрасли шесть категорий должностей.

Для решения проблемы нехватки человеческих ресурсов в здравоохранении одним из важнейших факторов является увеличение заработной платы трудоустроенным в отрасли лицам, что является неизменным приоритетом Минздрава, подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что общий бюджет сферы здравоохранения на 2024 год составит 1,88 млрд евро. В следующем году отрасли здравоохранения дополнительно выделено 275 млн евро, что даст возможность повысить зарплату медиков, улучшить качество и доступность услуг здравоохранения, расширить список компенсируемых лекарств и реализовать другие инициативы, которые позволят ощутить выгоды и улучшения каждому жителю Латвии.

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