Латвия до сих пор не вернулась к числу работающих людей до кризиса 2009 года

Динамика изменений численности трудоустроенных показывает, что экономическая рецессия в 2009-2010 годах существенно сократила число работающих во всех странах Балтии: в Латвии - на 220 600, в Литве - на 198 200, в Эстонии - на 95 300. Однако в 2011 году возобновился прирост.

Эстония достигла докризисного уровня уже к 2017 году, Литва превысила его в 2022 году, а Латвия еще даже не приблизилась к числу работавших в 2008 году (1,055 млн человек).

Нередко, но обоснованно сокращение числа наемных работников объясняют инновациями, технологическим прогрессом. Хорошо, но разве Эстония и Литва стоят вне этого прогресса? Отнюдь. Судя по ВВП на одного работающего, они обогнали Латвию. Возможно, ответы следует искать в политических отличиях стран, в принятых или не принятых правящими политиками решениях.