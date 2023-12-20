Латвия до сих пор не вернулась к числу работающих людей до кризиса 2009 года

Латвия - единственная страна в Балтии, где число занятых в 2022 году стало на 91 200 меньше, чем было в 2005 году, в то время как в Эстонии занятых почти на 56 000, а в Литве - на 31 300 больше, чем 17 лет назад, пишет Diena. Такую картину на заседании комиссии Сейма по долгосрочному развитию, опираясь на данные Eurostat, обрисовала Латвийская конфедерация работодателей (LDDK).
Динамика изменений численности трудоустроенных показывает, что экономическая рецессия в 2009-2010 годах существенно сократила число работающих во всех странах Балтии: в Латвии - на 220 600, в Литве - на 198 200, в Эстонии - на 95 300. Однако в 2011 году возобновился прирост.
Эстония достигла докризисного уровня уже к 2017 году, Литва превысила его в 2022 году, а Латвия еще даже не приблизилась к числу работавших в 2008 году (1,055 млн человек).
Нередко, но обоснованно сокращение числа наемных работников объясняют инновациями, технологическим прогрессом. Хорошо, но разве Эстония и Литва стоят вне этого прогресса? Отнюдь. Судя по ВВП на одного работающего, они обогнали Латвию. Возможно, ответы следует искать в политических отличиях стран, в принятых или не принятых правящими политиками решениях.
В качестве одного из проблемных вопросов на заседании комиссии Сейма президент LDDK Андрис Бите упомянул налоговое бремя на рабочую силу. При заработной плате в 500 евро нетто в Латвии расходы на налоги на рабочую силу схожи с Эстонией, а при нетто-зарплате в 1000 евро в Латвии работодатель вынужден заплатить на 95 евро больше, чем конкурент в Литве, и на 158 евро больше, чем в Эстонии.
Даже в рамках одного года это огромная сумма, которую можно "взять" либо за счет работников, у которых при одинаковых расходах работодателя из-за налоговой политики государства нетто-зарплата выходит гораздо боле низкой, либо, если работник хочет столько же, сколько в соседних странах, то часть зарплаты придется спрятать в сегменте теневой экономики.
Крупные компании, которые не могут использовать теневой метод, могут немного сэкономить, не вкладываясь в развитие, однако это краткосрочная экономия за счет будущей конкурентоспособности. "Чтобы обеспечить такую же зарплату, как на аналогичном предприятии в Эстонии, такой производитель, как SIA Karavela, в год вынужден выплатить примерно на 800 000 евро больше", - пояснил А. Бите.
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