Что нужно знать об изменениях в тарифах на распределение электроэнергии с 1 января?

С 1 января вступят в силу уточненные тарифы на распределение электроэнергии, а также политически обоснованное решение о государственной поддержке для ограничения быстрого роста тарифов для частных лиц, или потолка роста тарифов на распределение. В связи с этим Sadales tīkls обобщило наиболее важную информацию, которую домохозяйства должны принять во внимание в связи с этими изменениями.
1. Для наиболее часто используемых подключений в результате изменений фактическая месячная плата за мощность подключения вырастет примерно на 0,5-2 евро
Новый подход государственной поддержки, одобренный Сеймом, заменяет предыдущий - снижение фиксированной тарифной платы за все подключения на 60% (в силе с 1 сентября по 31 декабря 2023 года). В результате решения о господдержке повышение фиксированной тарифной платы (за поддержание мощности) для подключений от 16 А до 25 А в низковольтных линиях с тарифным планом "Базовый" составит от 0,44 до 1,80 евро (без PVN) по сравнению с текущей платой.
Больший рост будет у подключений с 32 А и выше, так как к ним не будет относиться новое решение о господдержке.
Переменная плата (на низковольтных линиях) за поставку электроэнергии для тарифного плана "Базовый" составит 0,03962 евро/кВтч (без PVN).
Sadales tīkls указывает, что тариф "Основной-1" использует более 95% домохозяйств.
Как новые тарифы, так и актуальная господдержка будут автоматически включены в счета за электроэнергию - никаких дополнительных действий не требуется.
Узнать, сколько составит плата за услуги по передаче и распределению электроэнергии в общем счете за январь (который клиенты получат в феврале), можно, введя параметры подключения и месячное потребление в тарифный калькулятор на сайте Sadales tīkls.
2. На тарифный план "Специальный" новое решение по господдержке не повлияет
Для тарифного плана "Специальный" (на низковольтных линиях) ежемесячная фиксированная плата с января снизится на 7-11% по сравнению с действующими на 1 июля 2023 года нормами, а переменная плата за электроснабжение составит 0,15848 евро/кВтч (без PVN).
На фиксированную часть платежа тарифа "Специальный" решение о потолке роста не повлияет, так как она уже соответствует условиям максимально разрешенного роста. Sadales tīkls также отмечает, что тарифный план "Специальный" предусмотрен в исключительных случаях (для объектов с отсутствующим или почти нулевым потреблением).
Кроме того, оператор указывает, что тарифный план "Специальный-1" - подходящий выбор в исключительных случаях (для объектов с минимальным или нулевым потреблением).
3. Изменения повлияют на объем потребления электричества, определяющий выгодность тарифного плана ("Основной" или "Специальный")
В результате снижения тарифов и нового решения о господдержке
с 1 января изменится и граница потребления электроэнергии, при которой тарифный план "Специальный" для частных лиц становится выгоднее тарифного плана "Основной".
Однако нужно помнить, что тарифный план "Специальный" выгоден только в случаях, когда потребление электроэнергии нулевое или близко к этому - например, выставленная на продажу квартира, в которой не потребляется электроэнергия, или дача в зимний период.
В случае выбора тарифного плана "Специальный" нужно тщательно следить за своим потреблением, так как даже небольшое его колебание может существенно увеличить ежемесячные расходы. В случае изменчивых или трудно прогнозируемых ситуаций рекомендуется оставаться на тарифном плане "Основной". Подать заявку на смену тарифа удобнее всего на портале e-st.lv (в разделе "Заказать услугу" - "Договоры и тарифы" - "Изменение тарифного плана"), отметив выбранный план и дату его вступления в силу.
Sadales tīkls также напоминает, что в период до 30 июня 2024 года тарифный план можно сменить в рамках действующего месяца. Кроме того, в конце каждого месяца можно пересмотреть и выбрать наиболее подходящий своему потреблению тарифный план, который вступит в силу за весь месяц. Менять план можно каждый месяц - согласно ожидаемым нуждам потребления.
4. Жителей по-прежнему призывают пересмотреть выбранную мощность подключения (нагрузку)
Оператор распределения электроэнергии отмечает, что
выбор соответствующей нуждам и потреблению мощности подключения может снизить ежемесячный счет за электроэнергию.
Какие параметры подключения (число F и A) будут наиболее подходящими, можно рассчитать с помощью доступного на сайте Sadales tīkls калькулятора расчета нагрузки, который суммирует наиболее распространенные в домах электроприборы и их среднюю мощность; для более подробной консультации можно обратиться к специалистам-электрикам.
Пригодность нагрузки особенно рекомендуется оценить домохозяйствам с подключением 32А и больше, так как к ним новое решение о господдержке (потолки роста) не относится.
Если подсчет общей нагрузки подключения свидетельствуют о том, что нынешняя запрашиваемая мощность (нагрузка) слишком велика, ее можно снизить на клиентском портале e-st.lv (в разделе "Заказать услугу" - "Подключения" - "Изменение нагрузки". Для этого создана и видеоинструкция.
Предприятие отмечает, что снижение нагрузки - бесплатная услуга, кроме того, в период до 30 июня 2024 года каждый клиент может раз в месяц бесплатно получить и услугу восстановления нагрузки.
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