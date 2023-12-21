Что нужно знать об изменениях в тарифах на распределение электроэнергии с 1 января?

2. На тарифный план "Специальный" новое решение по господдержке не повлияет

Для тарифного плана "Специальный" (на низковольтных линиях) ежемесячная фиксированная плата с января снизится на 7-11% по сравнению с действующими на 1 июля 2023 года нормами, а переменная плата за электроснабжение составит 0,15848 евро/кВтч (без PVN).

На фиксированную часть платежа тарифа "Специальный" решение о потолке роста не повлияет, так как она уже соответствует условиям максимально разрешенного роста. Sadales tīkls также отмечает, что тарифный план "Специальный" предусмотрен в исключительных случаях (для объектов с отсутствующим или почти нулевым потреблением).

Кроме того, оператор указывает, что тарифный план "Специальный-1" - подходящий выбор в исключительных случаях (для объектов с минимальным или нулевым потреблением).

3. Изменения повлияют на объем потребления электричества, определяющий выгодность тарифного плана ("Основной" или "Специальный")

В результате снижения тарифов и нового решения о господдержке

с 1 января изменится и граница потребления электроэнергии, при которой тарифный план "Специальный" для частных лиц становится выгоднее тарифного плана "Основной".

Однако нужно помнить, что тарифный план "Специальный" выгоден только в случаях, когда потребление электроэнергии нулевое или близко к этому - например, выставленная на продажу квартира, в которой не потребляется электроэнергия, или дача в зимний период.