Эдгар Ринкевич является кавалером ордена трех звезд, кавалером Большого креста ордена Виестура, удостоен высоких наград НАТО и ряда зарубежных стран-союзников Латвии.

31 мая этого года Сейм избрал новым президентом Латвии Ринкевича. За избрание Ринкевича проголосовали 52 депутата. Сразу после избрания Ринкевич с трибуны Сейма призвал всех успешнее работать вместе и меньше спорить.

14 сентября Ринкевич в интервью Apollo.lv заявил, что как бы ему ни хотелось присутствовать везде и помогать во многих ситуациях, он не может дать каждому по паре миллионов. Но для него важно не быть равнодушным.

Что стало для вас самым большим сюрпризом этого года?

Достижения наших баскетболистов и хоккеистов.

Что стало самым большим разочарованием года?

Не было такого.

Какая была самая большая суета года на ваш взгляд?

Процесс формирования правительства.

Что особенно вас вдохновляло в этом году?

Праздник песни и танца.

Что пожелаете себе и другим в Новом году?

Осуществить свои мечты, здоровья и радости.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!