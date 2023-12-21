Новая модель финансирования школ ограничит возможности самоуправлений влиять на распределение средств

Новая модель предполагает, что в 1-3-х классах будет финансироваться одно штатное место помощника педагога на 60 учащихся, если их количество в классе превышает 10 учеников. Такое предложение укрепит роль помощника педагога, чтобы уже на начальном этапе обучения ученики, испытывающие трудности в обучении, получали своевременную помощь, и при этом не задерживался общий учебный процесс в классе.

Также будет профинансирована одна ставка логопеда на 300 обучающихся, а для специального педагога, социального педагога, психолога и библиотекаря - одна ставка на 600 детей. Для библиотекарей минимальная ставка в образовательном учреждении будет установлена в размере 0,2, а максимальная - 2. Для карьерного консультанта планируется профинансировать ставку на 1000 обучающихся.

Зарплата администрации также может зависеть от количества учащихся в образовательном учреждении. Ее планируется рассчитать с применением коэффициентов к установленной моделью номинальной брутто- зарплате учителя с корректировкой на 40-часовую рабочую неделю.

Заработная плата заместителей директора и методиста будет установлена в размере 85% от зарплаты директора, при этом может быть сделано исключение в образовательных учреждениях с числом учащихся менее 100, где коэффициент зарплаты заместителей директора и методиста был бы приравнен к номинальной брутто-зарплате учителей по ставке и составлял 87% от зарплаты директора.