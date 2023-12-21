Министерство образования и науки (МОН) разработало очередную новую модель финансирования школ, которой дано название "Программа в школе" и которая ограничит возможности самоуправлений влиять на распределение бюджетных средств для учреждений образования.
Новая модель финансирования школ ограничит возможности самоуправлений влиять на распределение средств
Как свидетельствует имеющийся в распоряжении агентства LETA проект новой модели финансирования школ, технически целевые дотации на оплату труда педагогов и впредь будут направляться самоуправлениям, однако они больше не смогут перераспределять дотации школам по своему усмотрению.
В настоящее время рассчитанные государством целевые дотации для самоуправлений на оплату труда педагогов распределяются между образовательными учреждениями в соответствии с утвержденными самоуправлениями порядком только с учетом установленной государством минимальной ставки зарплаты педагогов. Это позволяет, например, за счет крупных школ "субсидировать" школы поменьше.
В свою очередь новая модель финансирования предусматривает выделение образовательным учреждениям целевой дотации в размере, который установило МОН, а некоторая свобода действий предполагается на уровне школ: образовательные учреждения смогут автономно устанавливать оплату труда учителей в зависимости от профессионального опыта, квалификации, результатов и индивидуального вклада.
Для расчета финансирования школ будет применяться количество педагогических ставок, необходимых для реализации учебного плана. В расчеты финансирования на одного учителя будет включено количество уроков в неделю и оплаченные часы на выполнение других обязанностей, факультативные часы, а также дополнительно оплачиваемые часы для классного воспитания и других обязанностей, например, исправления работ и подготовку к урокам в зависимости от размера класса.
Для расчета финансирования будут определены размеры классов: малыми будут считаться классы численностью менее 16 учеников, средними - 17-24, а большими - численностью не менее 25 учащихся. Классы можно будет делить на параллельные, если количество учащихся в классе в группе 1-6-х классов превышает 26, а в группе 7-12-х классов - 30 учащихся.
Максимальное количество учащихся в классе определять не планируется, но МОН намерено следить за "добросовестным делением классов на параллельные классы", чтобы избежать случаев, когда дополнительные классы создаются для привлечения дополнительного финансирования.
Предложенная МОН модель финансирования предусматривает деление классов на группы по отдельным предметам, где это важно для обеспечения качественного учебного процесса. Также будет учтено, что с ростом числа обучающихся в классе растет необходимое для индивидуальных консультаций и уроков воспитания время. Дополнительное финансирование для деления обучающихся на группы будет рассчитываться с учетом дополнительного количества оплачиваемых уроков в зависимости от величины класса, и, соответственно, будет включено в число учебных часов при расчете педагогических ставок. Организация учебной работы, то есть выбор, использовать ли деление на группы и по каким предметам, будет находиться в ведении учебного заведения.
Количество ставок поддерживающего персонала - помощника педагога, социального педагога, специального педагога, логопеда, библиотекаря, психолога, карьерного консультанта - МОН предлагает рассчитать, установив ставку по конкретному числу учащихся в образовательном учреждении. Номинальное вознаграждение поддерживающего персонала будет определяться на основании установленной нормативными актами минимальной ставки за час работы с увеличением на 10%.
Новая модель предполагает, что в 1-3-х классах будет финансироваться одно штатное место помощника педагога на 60 учащихся, если их количество в классе превышает 10 учеников. Такое предложение укрепит роль помощника педагога, чтобы уже на начальном этапе обучения ученики, испытывающие трудности в обучении, получали своевременную помощь, и при этом не задерживался общий учебный процесс в классе.
Также будет профинансирована одна ставка логопеда на 300 обучающихся, а для специального педагога, социального педагога, психолога и библиотекаря - одна ставка на 600 детей. Для библиотекарей минимальная ставка в образовательном учреждении будет установлена в размере 0,2, а максимальная - 2. Для карьерного консультанта планируется профинансировать ставку на 1000 обучающихся.
Зарплата администрации также может зависеть от количества учащихся в образовательном учреждении. Ее планируется рассчитать с применением коэффициентов к установленной моделью номинальной брутто- зарплате учителя с корректировкой на 40-часовую рабочую неделю.
Заработная плата заместителей директора и методиста будет установлена в размере 85% от зарплаты директора, при этом может быть сделано исключение в образовательных учреждениях с числом учащихся менее 100, где коэффициент зарплаты заместителей директора и методиста был бы приравнен к номинальной брутто-зарплате учителей по ставке и составлял 87% от зарплаты директора.
В образовательных учреждениях, где, помимо программ общего основного и среднего образования, реализуется программа дошкольного образования, при расчете фонда зарплат администрации будет учитываться общее количество обучающихся в образовательном учреждении.
Финансирование на зарплату директоров школ получит самоуправление, а остальной фонд зарплат административного персонала может быть направлен образовательному учреждению. Самоуправления также будут получать и распределять финансирование для поддерживающего персонала.
Предложенная МОН модель также предусматривает дополнительное финансирование для каждого учебного заведения в размере 2% от общего начисленного фонда зарплат.
За качественную реализацию программ общего среднего образования учебные заведения могли бы получить дополнительное финансирование в размере 10% от начисленного фонда зарплат педагогов. МОН предлагает изначально выделять финансирование государственным гимназиям, не исключая, что в будущем на это может претендовать любое образовательное учреждение при достижении определенных результатов.
Дополнительное финансирование будет выделено и на меры поддержки по специальным образовательным программам.
Финансирование из госбюджета на целевые дотации для зарплат педагогов по программам общего основного и среднего образования будет рассчитываться для тех образовательных учреждений, которые соответствуют определенным критериям по оптимальному количеству учащихся.
Предложенная МОН модель финансирования не включает оплату труда технических работников учебных заведений, расходы на содержание учебных заведений, расходы на профессиональное совершенствование педагогов, а также финансирование учебных пособий, предоставляемых вне целевой дотации оплаты труда педагогов.
Модель апробирована в ряде образовательных учреждений для выявления потенциальных недочетов и рисков, говорится в докладе МОН. Ее планируется передать на тестирование всем самоуправлениям, чтобы можно было усовершенствовать модель до разработки нормативного регулирования.
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