Глава Центробанка России: экономике страны грозит перегрев

Набиуллина отметила, что ключевая процентная ставка России в минувшую пятницу достигла 16%. Она подчеркивает, что экономика растет так быстро потому, что государство использует почти все доступные ресурсы.

"Упрямо высокая инфляция является доказательством того, что экономика отклонилась от ее потенциала и не обладает способностью удовлетворять растущий спрос", - сказала Набиуллина.

Россия сообщает о росте ВВП на 5,5% в третьем квартале 2023 года. В то же время безработица достигла критически высокого уровня, так как значительная часть населения покинула страну или пошла на войну.

Доклады отмечают, что большая часть экономического роста страны относится к огромным тратам в оборонной сфере.

Стремительный экономический рост подогрел инфляцию, которая в ноябре составила 7,48%. В октябре она составила 6,69%.

"Представьте, что экономика - это машина. Если вы попытаетесь ехать быстрее, чем позволяет емкость машины, мотор рано или поздно перегреется, и мы не сможем проехать далеко. Возможно, поедем быстро, но ненадолго", - пояснила Набиуллина

"Когда экономика перегрелась, то есть ей не хватает достаточных ресурсов производства и рабочей силы, изготовление каждого нового товара требует все больших затрат", - добавила она.

Уровень инфляции в России - актуальная тема на "выборах" президента страны в марте, на которых Владимир Путин претендует на пятый срок. На недавно прошедшей "прямой линии" Путин даже извинился за цены на яйца, которые с начала года выросли на 40%.

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