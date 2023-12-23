Верховный суд США отказался рассматривать вопрос об иммунитете Трампа

Это успех Трампа, пытавшегося отложить рассмотрение этого дела.

Ранее в этом году Трампу было предъявлено обвинение в подрывной деятельности на выборах, но Трамп заявил, что что у него иммунитет от судебного преследования, поскольку он действовал в своем официальном качестве президента до и во время беспорядков.

Его адвокаты также неоднократно заявляли, что бывшего президента нельзя судить уголовным судом за действия, которые были связаны с отправлением им президентских обязанностей.

Однако этот довод в начале декабря был отвергнут вашингтонским окружным судьей. Трамп заявил тогда, что обжалует это решение.

Специальный прокурор Джек Смит просил Верховный суд вмешаться до приговора и решить, есть ли у Трампа иммунитет, опасаясь, что апелляционный процесс может задержать начало суда над Трампом, который должен был начаться 4 марта в Вашингтоне.

Верховный суд не объяснил свое решение, а вместо этого издал неподписанное постановление, в котором говорится: «Ходатайство о выдаче судебного приказа до вынесения приговора отклонено».

Теперь Трампу предстоит пройти апелляционный процесс, который может затянуться.

Прокурор Смит расследует предполагаемые попытки Трампа отменить результаты выборов, приведшие к беспорядкам в Капитолии 6 января.

Окружной судья, рассматривающая это дело, приостановила его рассмотрение, пока Трамп подает апелляцию.

Если апелляции Трампа затянут процесс до выборов в ноябре 2024 года, то бывший президент может вернуться в Белый дом до того, как будет закончено рассмотрение его дела — если, конечно, во-первых, станет в итоге кандидатом от Республиканской партии и, во-вторых, выиграет выборы.

Но если Трамп снова станет президентом, то в деле против него появятся новые юридические сложности.