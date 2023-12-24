"Спасибо тем, кто не брал эти копейки". Куда попадают пожертвования, полученные от сданной депозитной тары?

В пакетах - такие вещи, как масло, макароны, консервы, средства для мытья и сладости.

Латвийское объединение самаритян отмечает, что одинокие люди радовались даже пачке сушеных абрикосов - для них это настоящее лакомство.

"Растроганы до слез. Одна дама сказала: "Абрикосики! Я мечтала". У них часто полный стол лекарств. Это - первоочередное", - рассказала глава Службы домашней неотложной помощи и опеки Валда Озолиня.

"Спасибо тем, кто не брал эти копейки. Нажимал кнопку для пожертвования. И я - та, кто везет подарки в дом опеки, за которым мы вместе с командой присматриваем. Мы можем доказать использование каждого цента", - сказала Валда Озолиня.

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