Сброс снега в Даугаву за 2 миллиона евро?

Больше ста человек поделились в социальных сетях видео, на котором видно, как трактор сбрасывает снег в Даугаву. Автор утверждает, что муниципалитет только говорит, что вывез из города 16 000 кубометров снега, а на самом деле его сбрасывают в Даугаву. Это неправда - снег на видео сбрасывает в реку не работники муниципалитета, а трактор строительной компании, и делается это без разрешения.
Автор видео говорит:
"Похоже, назревает очередной скандал. В Рижской думе сообщают, что убрано 16 тысяч кубометров снега. На это мероприятие было потрачено более двух миллионов евро. И в этом видео мы видим, как они тратят эти деньги - просто сбрасывают снег в Даугаву".
Как сообщила в переписке с Re:Check представитель пресс-службы Рижской думы Эдите Матусевича, снег в Даугаву скидывать нельзя, а на видео это делают не работники самоуправления.
"В случае, показанном на видео, это сделала строительная компания, которой была поручена реконструкция набережной Мукусалы", - поясняет Матусевича. С компанией были проведены переговоры, и подобное поведение больше не повторится.
В этом году в Риге снег можно вывозить в два места: улицу Даугавгривас 2А и улицу Лидлаука, 40. В эти места снег могут доставлять и жители города.
Помимо них, на территории города также есть согласованные с муниципалитетом места, которые используются работниками при расчистке тротуаров и улиц. В этом году это улица Лидлаука, 29, улица Лидлаука, 80, улица Клейсту и набережная Закюсала.
Видео было опубликовано 9 декабря и сопровождалось текстом "Снег в Риге якобы вывезли за 2 миллиона евро".
Матусевича пояснил Re:Check, что в этом году на работы по зимнему содержанию до 6 декабря было потрачено 2,52 миллиона евро, а на содержание тротуаров - 869 тысяч. В контексте было указано, что в общую сумму входит не только уборка снега, но и очистка тротуаров и улиц и посыпка их песчано-солевой смесью.
Вывод: на видео изображена строительной компании, которая скидывает снег в Даугаве, а не рабочие, убирающие рижские тротуары и улицы.
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