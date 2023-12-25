СМИ: Аллу Пугачеву и Максима Галкина проверяли по статьям о "фейках"

У издания был доступ к закрытому докладу Следственного комитета России.

Материалы проверки Пугачевой 2 декабря 2022 года поступили в СК. 30 января 2023 года СК вернул материалы в МВД, а 12 марта докладная по этой проверке была снова передана в СК. Что стало дальше с этими материалами, неизвестно.

Что послужило поводом для проверки, неясно.

В справке отмечается лишь, что певица разместила в Сети "ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации".

По статье о "фейках" проверяли также Максима Галкина. Материалы поступили в СК 21 июня 2022 года. Проверка проводилась из-за видео, в котором Галкин распространил "заведомо ложную информацию" о том, что российская армия "направила боевые реактивные снаряды в заселенный людьми дом в Одессе, вследствие чего погибли люди". В августе 2022 года материалы проверки вернули в МВД. Что было с ними дальше, неизвестно.

Напомним, Максима Галкина внесли в реестр "иноагентов" РФ 16 сентября прошлого года. После этого он записал видеообращение, в котором заявил, что "никогда не был никем ангажирован", однако новым статусом гордится, поскольку находится "в компании очень достойных людей" и "будет считать это некой наградой".

Галкин публично выступает против войны, развязанной РФ на территории Украины. Артист часто высказывается в поддержку Украины. Действия Кремля он критикует со сцены на своих концертах в странах Европы. Политическая позиция и публичные выступления Галкина вызвали много критики со стороны российских поклонников артиста, а также многих его бывших коллег, которые называют его "предателем".

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