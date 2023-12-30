Лилита Озолиня, Юдашкин, Перри и другие потери 2023 года

RUS TVNET хотел бы вспомнить, кто из знаменитых людей ушел из жизни в 2023 году.
Для Латвия этот год ознаменовался несколькими уходами талантливых людей. В 2023 году не стало таких театральных актрис как Илга Хинценберга (Ilga Hincenberga), Мудите Шнейдере (Mudīte Šneidere) и режиссера сериала Ugunsgrēks Инты Городецкой и многих других деятелей Латвийской культуры.
Но особо стоит выделить эти имена:
14 мая скончалась латвийская актриса кино и театра Регина Разума. Она окончила Рижское хореографическое училище и драматическое отделение Латвийской консерватории. Впервые появилась в кино в 1971 году в драме "Танец мотылька", но известность ей принесла комедия режиссера Роланда Калныньша "Афера Цеплиса". Актриса также работала над фильмами "Не покидай", "Стрелы Робин Гуда" и сериалом "Каменская". С 1992 года играла в Новом Рижском театре.
5 июня скоропостижно скончалась актриса театра "Дайлес" Лилита Озолиня. Ее талант и интеллигентность более полувека были неотъемлемой частью театра "Дайлес". В театре актриса работала с 1966 года, и ее легенда стала частью канона театра "Дайлес".
Лилита Озолиня завоевала широкую зрительскую любовь благодаря своим крупным киноролям, по которым многие миллионы людей в бывших советских республиках больше узнавали о Латвии. О роли в многосерийном фильме "Долгая дорога в дюнах" в недавнем интервью актриса сказала: "Картина "Долгая дорога в дюнах" для меня не просто очередной фильм или еще одна роль. (...) "Долгая дорога в дюнах" - это долг моей души перед моими родителями".
Галерея: Прощание с Лилитой Озолиней
В пятницу, 4 августа, не стало супруги Маэстро Раймонда Паулса Ланы. Сестра композитора Эдите В беседе с журналистами рассказала, что у Ланы были проблемы со здоровьем. В прошлом году Лана перенесла операцию на ноге.
Маэстро и его супруга 31 августа должны были отметить 61-ю годовщину свадьбы.
2023 год стал трагичным для мира моды. Не стало французского модельера баскского происхождения Пако Рабана.
Свою карьеру он начал в 60-х годах прошлого века с создания украшений для Givenchy, Dior и Balenciaga. Уже в 1966-м у Рабана вышла собственная коллекция, а в следующем году он основал Дом моды и открыл первый магазин. Пако Рабан стал амбассадором футуристической моды, а также создал одни из самых популярных духов в мире имени себя.
В апреле не стало и российского модельера Вячеслава Зайцева.
2 мая на 60-м году жизни скончался российский модельер Валентин Юдашкин. В течение последних нескольких лет он болел тяжелым онкологическим заболеванием. Как ни странно, кутюрье ушел из жизни вслед за своим наставником: 30 апреля не стало Вячеслава Зайцева.
Как и Зайцев, Валентин Юдашкин работал с Аллой Пугачевой. Он также много создавал нарядов для Лаймы Вайкуле. Кутюрье отмечал, что на момент их знакомства у Лаймы были наряды, которые ему нравились (балетные пачки, кожа и т. п.). Кроме того, у нее в команде "был парень, который шил". По словам Юдашкина, он мог сшить любое изделие по выкройкам, которые ему приносили. "Ему приносили эскизы... Что-то делали прямо перед концертом... Тут и Резник, тут и Паулс", - вспоминал Валентин Абрамович в беседе со Светланой Бондарчук.
Да, Юдашкин не стал отрицать, что многие знакомства он приобрел, работая именно с Лаймой Вайкуле. Он указал, что перепробовал все в своей карьере: шил для цирковых артистов (включая кошек и обезьян), работал ассистентом у фотографа Юрия Желудева, писал для газет (таких как "Комсомольская правда" и другие), для журнала "Крестьянка" и т. д. В 1988 году Валентин Юдашкин и его супруга работали с трио "Экспрессия", в котором танцевал Борис Моисеев.
Стоит отметить, что, кроме советских и российских знаменитостей, в нарядах от Юдашкина появлялись такие западные звезды, как Селин Дион, Леди Гага и многие другие.
В 2023 году не стало таких знаменитых людей как певец и актер Вахтанг Кикабидзе, композитор Геннадий Гладков, многогранная актриса Инна Чурикова и ее супруг Глеб Панфилов.
В возрасте 60 лет ушел из жизни один из актеров, создателей и сценаристов "Каламбура" Сергей Гладков.
В 2023 году также не стало легендарного американского телеведущего Джерри Спрингера, а 16 января в возрасте 95 лет ушла из жизни итальянская актриса Джина Лоллобриджида (Gina Lollobrigida).
Джина Лоллобриджида наиболее известна по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" (1952) и "Собор Парижской Богоматери" (1956). Всего она снялась в более чем 60 картинах и считается одной из самых успешных актрис 50-60-х годов.
Джина Лоллобриджида восхищала весь мир, а фильмы с ее участием становились любимыми и пересматривались по много раз. Коллеги по актерскому цеху отмечали ее безупречную внешность, актерский талант и доброе сердце. Актрису часто сравнивали с Софи Лорен, но она всегда отвечала, что ни с кем не соревнуется, и подчеркивала свою исключительность.
В сентябре возрасте 82 лет умер британский актер Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере. Актер умер в больнице от пневмонии, об этом сообщила его семья.
За более чем 60-летнюю карьеру Гэмбон снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов, а также сыграл во множестве спектаклей.
Широкому зрителю Гэмбон известен по роли Альбуса Дамблдора в шести из восьми фильмов о Гарри Поттере. Кроме того, Гэмбон снимался в таких фильмах, как "Сонная Лощина", "Госфорд-парк", "Книга Илая", "Король говорит!", "Приключения Паддингтона".
В июле умерла актриса и певица Джейн Биркин, муза Сержа Генсбура и законодательница мод.
По информации издания, певицу обнаружили мертвой в ее доме в Париже. В конце мая она по состоянию здоровья отменила все свои концерты.
Джейн Биркин снялась в десятке фильмов и записала множество альбомов, включая концертные. Она продолжала сниматься в кино и заниматься музыкой до последних лет жизни.
У Джейн Биркин было трое детей - Кейт Барри (фотограф, умерла в 2013 году, покончив с собой), Лу Дуайон (певица и актриса) и Шарлотта (известная актриса и певица).
54-летнюю звезду сериала "Друзья" Мэттью Перри нашли без сознания в бассейне в его доме в Лос-Анджелесе 28 октября. Смерть актера наступила в результате несчастного случая, вызванного "острым воздействием кетамина", сообщили медицинские эксперты в Лос-Анджелесе.
Мэттью Перри прославился ролью Чендлера Бинга в популярном комедийном сериале 90-х "Друзья" (с 1994 по 2004 год). В сериале изображены судьбы шести молодых друзей, живущих в Нью-Йорке. Персонаж Чендлера славился своими саркастическими фразами и неуклюжестью. Он был номинирован на премию "Эмми".
После новостей о смерти Перри поклонники комедийного сериала "Друзья несли цветы к зданию, которое появлялось в сериале. В это место уже много лет ездят туристы, чтобы увидеть легендарное здание, которое находится на Манхэттене. Хотя ситком "Друзья" в основном снимался на студии в Лос-Анджелесе, на протяжении 10 сезонов использовался внешний вид здания в Гринвич-Виллидж.
Заключительную серию сериала посмотрели 52,5 миллиона зрителей в США, что сделало его самым просматриваемым сериалом начала XXI века.
Ранее актер открыто рассказал о своей борьбе с пагубными привычками, которая началась еще в 14 лет, когда он впервые попробовал алкоголь. Позже он пристрастился к опиоидам, что закончилось почти смертельным инцидентом в 2019 году. "Врачи сказали моей семье, что у меня 2-процентный шанс выжить", - признался Перри в 2022 году.
Перри признавался, что на борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью он потратил почти 10 миллионов долларов США (около 10 миллионов евро).
Галерея: Поклонники несут цветы к зданию из сериала "Друзья"
В 2023 году скончался экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. Он был яркой фигурой не только на политической арене, но и в светских кругах. Политик успел прославиться своими любовными романами и громкими скандалами. Берлускони был замешан в связях с мафией и создании офшоров.
По мотивам его жизни даже сняли художественный фильм. Итальянский режиссер Паоло Соррентино в 2018 году выпустил картину "Лоро" о политике и его ближнем круге в 2006-2009 годах.
В ноябре скончался Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США. Ему было ровно сто лет.
Генри Киссинджер как советник по национальной безопасности и затем госсекретарь при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде в 1969–1977 годах был одним из архитекторов политики разрядки в отношениях с тоталитарным Советским Союзом.
Как объявила консультационная фирма Киссинджера, Kissinger Associates, бывший госсекретарь скончался в своем доме в штате Коннектикут.
12 января умерла певица Лиза Мари Пресли, после того как ее срочно доставили в калифорнийскую больницу с остановкой сердца. После судмедэкспертиза пояснила, что остановка сердца была вызвана непроходимостью тонкой кишки. Лиза Мари Пресли была единственным ребенком легенды рок-н-ролла Элвиса Пресли.
Мир музыки в этом году особенно пережил много потерь. Не стало гитариста-виртуоза Джеффа Бека. Он считается одним из самых влиятельных музыкантов в истории рок-музыки. Ему было 78 лет.
В мае настоящей трагедией стала новость о том, что не стало американской и швейцарской певицы, автора песен, актрисы и танцовщицы Тины Тернер. Она скончалась в возрасте 83 лет в Швейцарии.
Тина Тернер была одной из самых любимых рок-певиц, которая прославилась своей сценической харизмой и серией хитов, включая The Best, Proud Mary, Private Dancer и What’s Love Got to Do With It.
Она была не только выдающейся певицей, но и покоряла своей энергией и харизмой. Ее выступления на сцене всегда были зажигательными. Тина Тернер имела уникальный стиль, представляющий собой смесь соул, рока и поп-музыки, в сочетании с ее мощным, хриплым голосом. Это произвело революцию в музыкальной индустрии. Певица стала обладательницей многочисленных наград, включая восемь премий "Грэмми" и попадание в Зал славы рок-н-ролла.
В среду, 26 июля, в возрасте 56 лет умерла легендарная ирландская певица Шинейд О’Коннор. Мировая известность пришла к певице благодаря ее хиту 1990 года Nothing Compares 2 U.
Напомним, в 2022 году покончил с собой старший сын Шинейд О’Коннор. Вскоре после этой трагедии и сама певица была доставлена в больницу с подозрением на попытку самоубийства.
Видео: Шинейд О’Коннор - Nothing Compares 2 U
В августе не стало итальянского певца Тото Кутуньо. Он более всего известен своей песней L’italiano. Кутуньо сотрудничал с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида. Он также является победителем конкурса "Евровидение-1990".
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