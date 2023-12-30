Лилита Озолиня, Юдашкин, Перри и другие потери 2023 года

Да, Юдашкин не стал отрицать, что многие знакомства он приобрел, работая именно с Лаймой Вайкуле. Он указал, что перепробовал все в своей карьере: шил для цирковых артистов (включая кошек и обезьян), работал ассистентом у фотографа Юрия Желудева, писал для газет (таких как "Комсомольская правда" и другие), для журнала "Крестьянка" и т. д. В 1988 году Валентин Юдашкин и его супруга работали с трио "Экспрессия", в котором танцевал Борис Моисеев.

Стоит отметить, что, кроме советских и российских знаменитостей, в нарядах от Юдашкина появлялись такие западные звезды, как Селин Дион, Леди Гага и многие другие.

В 2023 году не стало таких знаменитых людей как певец и актер Вахтанг Кикабидзе, композитор Геннадий Гладков, многогранная актриса Инна Чурикова и ее супруг Глеб Панфилов.

Инна Чурикова Фото: Скриншот из видео

В возрасте 60 лет ушел из жизни один из актеров, создателей и сценаристов "Каламбура" Сергей Гладков.

В 2023 году также не стало легендарного американского телеведущего Джерри Спрингера, а 16 января в возрасте 95 лет ушла из жизни итальянская актриса Джина Лоллобриджида (Gina Lollobrigida).

Джина Лоллобриджида наиболее известна по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан" (1952) и "Собор Парижской Богоматери" (1956). Всего она снялась в более чем 60 картинах и считается одной из самых успешных актрис 50-60-х годов.