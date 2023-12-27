31 декабря и 1 января общественный транспорт Риги будет бесплатным

В эти дни все пассажиры смогут ездить в общественном транспорте Риги бесплатно, и билеты, в том числе кодовые, в автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme регистрировать не придется.

Для удобства посетителей праздничного мероприятия в новогоднюю ночь на нескольких маршрутах общественного транспорта будут обеспечены дополнительные рейсы. Кроме того, бесплатными будут автостоянки, обслуживаемые Rīgas satiksme, за исключением подземной стоянки на ул. Кр. Валдемара, 5 А. Во время праздника также будут работать клиентские центры Rīgas satiksme.

Дополнительные рейсы автобусов будут организованы на 3-м, объединенном 12-м маршруте, а также по маршрутам 23, 26, 24, 25, 37, 51 и 53.

Дополнительные рейсы трамваев будут организованы по 1-му, 5-му, 7-му и 11-му маршрутам.

Дополнительные троллейбусы будут пущены по маршрутам № 4, 9, 15, 17 и 18.

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