Украину призывают согласиться на тяжелый мир

Известный американский публицист и политический комментатор, член редакции газеты The New York Times Сердж Шмеманн сегодня на страницах своего издания выпустил колонку, в которой призывает Украину согласиться на незамедлительный мир с потерей территорий.

Он считает, что в результате снижения западной поддержки у Украины в ближайшее время нет шансов изгнать российскую армию со своей территории. Продолжение войны будет означать дальнейшее ресурсное и демографическое опустошение Украины. В то же самое время окончание войны даст Украине создать сильное демократическое государство с западной поддержкой.

Указывается, что ранее Белый дом и Пентагон публично настаивали на необходимости полностью изгнать российскую армию из Украины, но в частном порядке обсуждали с Киевом необходимость перехода к стратегической обороне, отказавшись от попыток освободить свою территорию. Эти попытки включают в себя и укрепление противовоздушной обороны и строительство укреплений. Кроме того, администрация Байдена концентрируется на быстром восстановлении военной промышленности Украины.

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