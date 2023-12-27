Принимая во внимание проблемы с помощью Запада Украине, администрация президента США Джо Байдена и европейские чиновники "незаметно" меняют стратегию поддержки Украины, переориентируясь с полной победы над Россией на улучшение позиций Киева в ходе возможных переговоров в Россией, чтобы покончить с войной.
Должностное лицо Белого дома и работающий в Вашингтоне европейский дипломат, сохраняя анонимность, указали порталу Politico, что такие мирные переговоры, скорее всего, означали бы, что часть Украины будет отдана России.
"Очень возможно, что переход на оборонительную позицию позволить украинцам сэкономить ресурсы, тогда как для России дальнейший прогресс кажется маловероятным",
- указал Энтони Пфафф, эксперт по разведке в Военном колледже армии США, соавтор исследования, в котором ранее предполагалось, что Путин может вторгнуться в Украину.
Работающий в Вашингтоне европейский дипломат заявил, что Евросоюз хочет ускорить вступление Украины в НАТО, чтобы "поставить украинцев в наилучшую позицию для переговоров" с Москвой.
"Так как Украине не хватает как военной силы, так и вооружения, отказ Зеленского рассматривать новые переговоры с Москвой кажутся все менее выгодными с политической точки зрения. Президент Украины, который хочет мобилизовать еще полмиллиона человек, сталкивается с возрастающей внутренней оппозиций со стороны главнокомандующего генерала Валерия Залужного и мэра Киева Виталия Кличко", - пишет издание.
Обобщая стратегическую ситуацию, Politico указывает, что "сами украинцы вступают в публичные дебаты о том, как долго они смогут сопротивляться Путину".
Украину призывают согласиться на тяжелый мир
Известный американский публицист и политический комментатор, член редакции газеты The New York Times Сердж Шмеманн сегодня на страницах своего издания выпустил колонку, в которой призывает Украину согласиться на незамедлительный мир с потерей территорий.
Он считает, что в результате снижения западной поддержки у Украины в ближайшее время нет шансов изгнать российскую армию со своей территории. Продолжение войны будет означать дальнейшее ресурсное и демографическое опустошение Украины. В то же самое время окончание войны даст Украине создать сильное демократическое государство с западной поддержкой.
Указывается, что ранее Белый дом и Пентагон публично настаивали на необходимости полностью изгнать российскую армию из Украины, но в частном порядке обсуждали с Киевом необходимость перехода к стратегической обороне, отказавшись от попыток освободить свою территорию. Эти попытки включают в себя и укрепление противовоздушной обороны и строительство укреплений. Кроме того, администрация Байдена концентрируется на быстром восстановлении военной промышленности Украины.
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