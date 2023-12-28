В аэропорту Таллинна обнаружили более 300 кг клубного наркотика

По словам руководителя отдела по борьбе с наркотиками следственного отдела Налогово-таможенного департамента Рауля Коппельмаа, 3-MMC является изомером мефедрона, который характеризуется возбуждающим действием и способностью вызывать галлюцинации. "Вещество попало в Эстонию из Кипра и местом назначения была Литва. Массивная партия содержала 26 цилиндрических контейнеров, внутри которых в тройной пластиковой упаковке было около 400 килограммов вещества", - прокомментировал он.

Коппельмаа отметил, что ключевыми факторами в обнаружении вещества и поимке преступников стали международное сотрудничество и эффективные меры контроля Налогово-таможенного департамента. "Занятие контрабандой не остается незамеченным, и вероятность быть пойманным высока", - заявил руководитель отдела по борьбе с наркотиками.

Государственный прокурор Райго Аас сказал, что в Эстонии все чаще обнаруживают наркотические вещества в большом количестве. "С одной стороны, это показывает хорошую работу Эстонии в борьбе с опасными веществами, но с другой стороны, это означает печальную тенденцию: Эстония все чаще становится одновременно страной назначения и транзитной страной на рынке наркотиков, - подчеркнул он.

- Как правило, перевозка наркотиков в таких количествах организуется не каким-нибудь отдельным любителем веществ, а преступником, который систематически зарабатывает за счет жизни и здоровья людей. Работа правоохранительных органов как в Эстонии, так и за ее пределами заключается в выявлении и задержании таких преступников, а также в привлечении их к ответственности. Только так мы сможем уберечь улицы от веществ, воздействие которых на потребителя может быть непредсказуемым".

По словам Ааса, непредсказуемое действие наркотических веществ отражается и в статистике. "К сожалению, мы должны подтвердить, что статистика в этом году особенно печальная, так как, по неподтвержденным данным, употребление наркотических веществ стало причиной ста смертей, что является худшим показателем за последние годы", - заявил он.

Досудебное расследование по возбужденному уголовному делу проводят правоохранительные органы Литвы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!