В Бейруте ликвидирован один из лидеров ХАМАС

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BREAKING: HAMAS LEADER SALEH AL-AROURI KILLED IN CENTRE OF LEBANON



Unverified reports claims 2 more Hamas leaders were also killed along with Salah al-Arouri



The explosion in Beirut's Da'ahia, recognized as "Hezbollah's City," has the potential to escalate the conflict to a… pic.twitter.com/OZbhh2DhEN — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 2, 2024

Арури является одним из основателей военного крыла ХАМАС, он руководил деятельностью группировки на Западном берегу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил ликвидировать его еще до бойни 7 октября.

Национальное агентство новостей, принадлежащее правительству Ливана, сообщает, что в результате атаки израильского летного робота были убиты четыре человека.

Израиль пока никак не прокомментировал эти новости.