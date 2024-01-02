В Бейруте ликвидирован один из лидеров ХАМАС

В результате израильского удара в одном из пригородов Бейрута во вторник ликвидирован заместитель председателя политбюро палестинской террористической группировки ХАМАС Салех Арури, сообщили официальные лица ливанских служб безопасности.
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BREAKING: HAMAS LEADER SALEH AL-AROURI KILLED IN CENTRE OF LEBANON— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 2, 2024
Unverified reports claims 2 more Hamas leaders were also killed along with Salah al-Arouri
The explosion in Beirut's Da'ahia, recognized as "Hezbollah's City," has the potential to escalate the conflict to a… pic.twitter.com/OZbhh2DhEN
Арури является одним из основателей военного крыла ХАМАС, он руководил деятельностью группировки на Западном берегу.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил ликвидировать его еще до бойни 7 октября.
Национальное агентство новостей, принадлежащее правительству Ливана, сообщает, что в результате атаки израильского летного робота были убиты четыре человека.
Израиль пока никак не прокомментировал эти новости.