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В Бейруте ликвидирован один из лидеров ХАМАС

rus.tvnet.lv
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Фото: -/AFP

В результате израильского удара в одном из пригородов Бейрута во вторник ликвидирован заместитель председателя политбюро палестинской террористической группировки ХАМАС Салех Арури, сообщили официальные лица ливанских служб безопасности.

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Арури является одним из основателей военного крыла ХАМАС, он руководил деятельностью группировки на Западном берегу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил ликвидировать его еще до бойни 7 октября.

Национальное агентство новостей, принадлежащее правительству Ливана, сообщает, что в результате атаки израильского летного робота были убиты четыре человека.

Израиль пока никак не прокомментировал эти новости.

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