Совет по конкуренции оштрафовал LTAB за искажающую конкуренцию деятельность

Совет по конкуренции (СК) оштрафовал на 336 086 евро Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) за искажающую конкуренцию деятельность, сообщили агентству LETA в совете.
По инициативе LTAB между СК и бюро заключено мировое соглашение, согласно которому LTAB признает свою вину в нарушении и обязуется не обжаловать решение СК, за что размер штрафа снижен на 10%
Расследование СК было начато на основе полученного 2 августа 2021 года заявления компании Balcia Insurance по поводу вступительного взноса в LTAB.
Согласно закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (OCTA), членство в LTAB является необходимым условием для начала деятельности на этом рынке в Латвии. В течение более чем десяти лет для того, чтобы стать членом объединения, страховые компании должны были выполнять ряд требований, в том числе внести вступительный взнос, размер которого устанавливался LTAB.
В настоящее время услуги OCTA в Латвии предоставляют девять страховых компаний - четыре зарегистрированных в Латвии и пять филиалов иностранных компаний. С учетом того, что услуги OCTA могут предоставлять только члены LTAB, противоправные действия объединения повлияли на рост конкуренции на всем рынке OCTA. Как указал СК, появление любого нового участника может оказать значительное влияние на рынок, поэтому введение необоснованной платы является существенным препятствием для конкуренции.
Формула расчета вступительного взноса, которая несколько раз пересматривалась, была определена нечетко и допускала различное толкование, что могло привести к несправедливому ее применению к потенциальным членам LTAB. Кроме того, члены объединения осознавали, что вступительный взнос может представлять собой нарушение закона о конкуренции и удерживать участников рынка от вступления в LTAB.
Таким образом, действия LTAB в период по крайней мере с 20 апреля 2011 года по 16 мая 2022 года препятствовали приходу новых участников на латвийский рынок OCTA и противоречили нормам Европейского союза.
В настоящее время членами LTAB являются девять страховых компаний - Balta, Baltijas apdrošināšanas nams, BTA Baltic Insurance Company, Balcia Insuranse, латвийские филиалы Compensa Vienna Insurance Group, Ergo Insurance, Gjensidige, If P&C Insurance и Swedbank P&C Insurance.
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