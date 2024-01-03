Совет по конкуренции оштрафовал LTAB за искажающую конкуренцию деятельность

По инициативе LTAB между СК и бюро заключено мировое соглашение, согласно которому LTAB признает свою вину в нарушении и обязуется не обжаловать решение СК, за что размер штрафа снижен на 10%

Расследование СК было начато на основе полученного 2 августа 2021 года заявления компании Balcia Insurance по поводу вступительного взноса в LTAB.

Согласно закону об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (OCTA), членство в LTAB является необходимым условием для начала деятельности на этом рынке в Латвии. В течение более чем десяти лет для того, чтобы стать членом объединения, страховые компании должны были выполнять ряд требований, в том числе внести вступительный взнос, размер которого устанавливался LTAB.