К управляющему рестораном 36. līnija применены две новые обеспечительные меры VID

Служба госдоходов (VID) применила к управляющему включенного в путеводитель Michelin Selected Restaurants ресторана 36.līnija - предприятию Apetite36 - две новые обеспечительные меры, сообщает агентство LETA со ссылкой на Firmas.lv.
Обеспечительные меры применило Управление по содействию уплате налогов VID, установив запреты на уменьшение уставного капитала, а также на регистрацию, продление и изменение коммерческих залогов в Регистре коммерческих залогов Регистра предприятий. Оба запрета были введены 29 декабря прошлого года.
Таким образом, у Apetite36 в данный момент действуют при запрета VID, в том числе в декабре 2022 года был применен запрет на регистрацию, продление и изменение коммерческого залога в Регистре коммерческих залогов Регистра предприятий.
Также 29 декабря был применен запрет на экспроприацию и перерегистрацию принадлежащих Apetite36 долей капитала на свяpанное с ним предприятие Lauris Restaurant Service.
По данным VID, на 28 декабря 2023 года налоговый долг Apetite36 составлял 527 160 евро. Также у предприятия имелся долг в размере 213 713 евро, в отношении которого было принято решение о добровольном погашении просроченных налоговых платежей.
В свою очередь администрируемый VID налоговый долг предприятия Lauris Restaurant Service на 28 декабря составлял 139 983 евро.
Совладелец Apetite36 и Lauris Restaurant Service Лаурис Алексеев отметил агентству LETA, что налоговый долг по-прежнему связан с последствиями пандемии Covid-19.
Кроме того, ситуацию ухудшил факт, что в прошлом году в Латвии было меньше чем планировалось туристов, и жители во время пандемии улучшили свои кулинарные навыки, соответственно, в рестораны ходят реже.
Алексеев сказал, что в последние годы и выросли цены на энергоресурсы и расходы на рабочую силу, на что в большей мере повлияли геополитическая ситуация, инфляция и другие обстоятельства.
"Во время Covid-19 лучше было у тех предприятий, которые сразу уволили работников", - указал Алексеев, добавив, что на его предприятиях людей не увольняли, работники получали гарантированную зарплату, однако, принимая во внимание локдаун, ничего не производилось.
В то же самое время с работодателя собирали все налоги.
В качестве одного из возможных решений в области налогообложения Алексеев назвал пониженную ставку налога на труд для предприятий общественного питания, как это делается для сезонных сельскохозяйственных рабочих. Например, в банкетном секторе работники требуются в основном в декабре и летние месяцы, а весной и осенью они менее активны.
"Есть люди, которых я позову на работу раз в неделю, на 10 или 11 часов, может быть два раза в неделю на девять часов, и к ним тоже применяется полный налоговый режим", - пояснил предприниматель, добавив, что расходы на рабочую силу сказываются и на окончательной смете, которую получает клиент, и не все могут себе такую услугу позволить.
Кроме того, Алексеев сказал, что сфере помогло бы применение пониженной ставки PVN.
В то же время он отметил, что ставку PVN не стоит снижать на алкогольные и подслащенные напитки, так как это не основые продукты.
"Мне очень жаль, что в эту ситуацию никто не углубляется и не дает нам шанса на спасение, так как сейчас многие считают нашу сферу сферой риска", - отметил Алексеев, добавив, что для развития бизнеса в ресторанной сфере в Латвии никакой поддержки нет.
В то же время он подтвердил, что не планирует отказываться от профессии, а также осуществляет все расчеты с государством. Алексеев отметил, что сейчас с ответственными структурами образовался хороший и конструктивный контакт, государство идет навстречу и налоговый долг выплачивается.
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