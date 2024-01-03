К управляющему рестораном 36. līnija применены две новые обеспечительные меры VID

Кроме того, ситуацию ухудшил факт, что в прошлом году в Латвии было меньше чем планировалось туристов, и жители во время пандемии улучшили свои кулинарные навыки, соответственно, в рестораны ходят реже.

Алексеев сказал, что в последние годы и выросли цены на энергоресурсы и расходы на рабочую силу, на что в большей мере повлияли геополитическая ситуация, инфляция и другие обстоятельства.

"Во время Covid-19 лучше было у тех предприятий, которые сразу уволили работников", - указал Алексеев, добавив, что на его предприятиях людей не увольняли, работники получали гарантированную зарплату, однако, принимая во внимание локдаун, ничего не производилось.

В то же самое время с работодателя собирали все налоги.

В качестве одного из возможных решений в области налогообложения Алексеев назвал пониженную ставку налога на труд для предприятий общественного питания, как это делается для сезонных сельскохозяйственных рабочих. Например, в банкетном секторе работники требуются в основном в декабре и летние месяцы, а весной и осенью они менее активны.