Жители столкнулись с трудностями при подаче заявлений на больничный. Что делать?

В Государственном агентстве социального страхования (VSAA) указали, что для тех, кто в течение полугода подает лист нетрудоспособности В повторно, услуга некоторое время не будет доступна.

"Это комплексная проблема, которая возникла перед Рождеством и которую мы продолжаем решать. Решим настолько быстро, как это возможно", - сказала представитель Госагентства социального страхования Ивета Дайне.

В VSAA указывают, что другие услуги по-прежнему доступны в электронном виде. Однако до момента, пока неполадки не будут устранены, для заявки на получения пособия по болезни людей призывают присылать заявки на электронную почту, в свободной форме указав количество дней неплатежеспособности и номер банковского счета, или же заявление.

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