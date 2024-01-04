Трамп оспорил решение суда в Колорадо о запрете на участие в выборах

Помимо Колорадо решение исключить Трампа из списка кандидатов на республиканских праймериз приняла госсекретарь штата Мэн – во вторник адвокаты экс-президента также обратились в местный суд с апелляцией.

Оппоненты Трампа, которые инициировали судебные разбирательства, считают, что экс-президент добивался отмены итогов президентских выборов 2020 года и подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия в январе 2021 года.

Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз и Верховный суд Колорадо обосновали свои решения 14-й поправкой к Конституции США, которая запрещает занимать федеральные должности тем, кто «участвовал в мятеже или восстании».

В своем заявлении представители предвыборного штаба Трампа обвинили Верховный суд Колорадо и президента США Джо Байдена в том, что они «делают все возможное, чтобы лишить права голоса американских избирателей».

«Это неамериканский, неконституционный акт вмешательства в выборы, – заявил пресс-секретарь штаба Стивен Чунг. – Мы настоятельно призываем четко и однозначно отклонить неправомерное решение Верховного суда Колорадо и провести свободные и честные выборы в ноябре».

Случай в Колорадо стал первым в истории США, когда 14-я поправка была использована для исключения кандидата в президенты из избирательного бюллетеня.

Противники Трампа предпринимали попытки запретить ему баллотироваться на основании 14-й поправки и в других штатах. Суды в Мичигане и Миннесоте отклонили иски, в Орегоне дело пока находится на рассмотрении.

Решение Верховного суда по вопросу об участии Дональда Трампа в выборах будет применяться по всей стране.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC