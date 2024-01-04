Министр экономики: в Латвии 70 000 человек нуждаются в переквалификации, их навыки устарели

Валайнис также подчеркнул, что недавние выводы Государственного контроля о дублировании функций и неспособности сосредоточиться на определенных областях не могут остаться без внимания.

Говоря о системе образования взрослых, министр экономики отметил, что важно избежать ситуаций, когда средства, выделенные на переквалификацию, вкладываются в хобби,

которым люди хотят заниматься, "потому что им это нравится, а не потому что они хотят получить более глубокие знания в своей работе, чтобы повысить производительность".

Если Государственное агентство занятости и Государственное агентство развития образования перейдут под контроль Минэкономики, министерство сможет взять на себя всю ответственность за это. "Но это не единственный способ влиять на решения, и я считаю, что вместе с бизнес-организациями программы обучения могут быть спланированы наиболее эффективно", - сказал Валайнис в интервью.

В то же время он подчеркнул, что самое главное - это достижение цели, а "находятся ли эти агентства в ведении Минэкономики или в чьем-то другом - совершенно неважно".

Говоря о том, что Латвии следует делать в связи с тенденцией старения рабочей силы, министр отметил, что необходимо повышать производительность труда.

"Учитывая данные о том, что мы отстаем в этом отношении от среднего показателя по ЕС - мы составляем всего 59%, - у нас есть куда инвестировать. Это образование, это производительность труда", - сказал Валайнис.