«Тех, кто ему противостоит, он называет паразитами»

Трамп — самый вероятный кандидат на пост президента США от Республиканской партии — часто повторяет ложное утверждение о том, что выборы 2020 года были у него украдены.

Бывший президент даже пытался представить нападение 6 января как «прекрасный день» в своих публичных выступлениях. Он называл участников штурма «патриотами» и политическими заключенными и обещал помиловать их, если вернется в Белый дом.

Взяв под прицел эту риторику Трампа, Байден в своей речи обвинил его в попытке «украсть историю», при этом около 40 раз назвав своего соперника по имени.

«Толпа Трампа собралась не для мирного протеста, а для насильственного штурма, — сказал Байден. — Они были мятежниками, а не патриотами. Они там собрались не для того, чтобы защитить Конституцию, а чтобы уничтожить Конституцию».

«Тех, кто ему противостоит, он называет паразитами. Он говорит об отравлении крови американцев, повторяя те же самые выражения, которые использовались в нацистской Германии», — продолжил нынешний президент.

Предвыборный штаб Трампа пока не отреагировал на просьбу о комментариях.

Джейсон Миллер, старший советник предвыборного штаба Трампа, написал у себя в X (бывшем «твиттере»), что Байден «решил не строить свою кампанию на конкретных проблемах в 2024 году».