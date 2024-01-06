Экспертиза подтвердила: поэт Огриньш скончался в результате передозировки наркотиками

Экспертиза установила, что причина смерти скончавшегося в декабре прошлого года поэта Андриса Огриньша - кардиомиопатия из-за влияния наркотических веществ, сообщает Латвийское телевидение.
Бывшая жена Андриса Анда указывает, что именно зависимость мужа от наркотиков разрушила их брак, однако она продолжала заботиться об Андрисе.
Именно Анда нашла тело бывшего мужа, в квартире был также найден амфетамин. Анду тревожит доступность наркотиков в Telegram и других виртуальных группах.
Полиция указывает, что поиск наркодилеров - плановая работа, а открытие нового чата - секундный вопрос.
В каждом процессе борцам с наркотиками приходится доказывать связь организатора и распространителя, которые часто знают друг друга только по никам. После получения оплаты дозу оставляют в тайнике. Покупатель забирает ее сам. Это очень осложняет работу полиции.
Полиция согласна с тем, что полный запрет мессенджера связал бы руки распространителям совсем ненадолго.
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