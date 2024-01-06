Экспертиза подтвердила: поэт Огриньш скончался в результате передозировки наркотиками

Бывшая жена Андриса Анда указывает, что именно зависимость мужа от наркотиков разрушила их брак, однако она продолжала заботиться об Андрисе.

Именно Анда нашла тело бывшего мужа, в квартире был также найден амфетамин. Анду тревожит доступность наркотиков в Telegram и других виртуальных группах.

Полиция указывает, что поиск наркодилеров - плановая работа, а открытие нового чата - секундный вопрос.

В каждом процессе борцам с наркотиками приходится доказывать связь организатора и распространителя, которые часто знают друг друга только по никам. После получения оплаты дозу оставляют в тайнике. Покупатель забирает ее сам. Это очень осложняет работу полиции.

Полиция согласна с тем, что полный запрет мессенджера связал бы руки распространителям совсем ненадолго.

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