Служебная проверки дела о полетах Кариньша продолжается

Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о продлении срока служебной проверки до 30 мая. До этого предполагалось завершить служебную проверку до 30 апреля.

В комиссию по служебной проверке включены представители Министерства юстиции, Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства благосостояния и Бюро премьер-министра. Возглавляет комиссию госсекретарь Минюста Михаил Папсуевич.

Комиссия сформирована в ответ на заявление Генпрокуратуры "О правомерности использования услуг договорных рейсов воздушного транспорта".

Задачей комиссии является выяснение обстоятельств указанных в заявлении нарушений законов и иных нормативных актов и оценка действий должностных лиц.

Как сообщалось, на специальные авиарейсы, которыми пользовались возглавляемые Кариньшем делегации во время его пребывания на посту премьер-министра в период с 2021 года по сентябрь 2023 года, из госбюджета было израсходовано свыше 600 тыс. евро, а вместе с расходами, покрываемыми ЕС, эта сумма составила 1,36 млн евро.

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