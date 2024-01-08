"Избежать Орбана". Глава Совета ЕС Мишель уходит в отставку; его место может занять премьер Венгрии, продолжающий общаться с Путиным

Орбан утверждает, что его позиция в отношении Украины одновременно прагматичная и конструктивная, хотя между ним и украинским президентом Владимиром Зеленским явно существует антипатия, считает корреспондент Би-би-си в Брюсселе Ник Торп.

Похоже, что Орбан спокойнее говорит с Путиным, чем с Зеленским, и остается самым близким союзником российского лидера в Европе, продолжает наш корреспондент. Он придерживается осторожной линии: осуждает российское вторжение, но не критикует президента России.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC

Переговоры с Путиным

В октябре прошлого года он провел встречу с Путиным на саммите в Китае — и это были первые очные переговоры какого-либо западного лидера с российским президентом с апреля 2022 года.

Встреча Орбана и Путина в октябре 2023 года Фото: EPA

«Мой план состоит не в том, чтобы мы покинули Брюссель, а в том, чтобы его оккупировать. Я не предлагаю, чтобы Венгрия стояла в стороне, на обочине», — говорил Орбан венгерскому журналу Mandiner о своих планах в отношении Совета ЕС.

Сценарий, при котором Орбан «будет бесконтрольно руководить Советом в течение шести месяцев сразу после выборов Европапралемента-2024», пишет издание Politiсo, — это то, чего другие 26 лидеров ЕС «отчаянно хотят избежать», учитывая напряжение между Венгрией и другими странами блока.