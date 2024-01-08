Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в ближайшие месяцы покинет свой пост, чтобы принять участие в выборах депутатов Европейского парламента. Если ЕС своевременно не назначит нового руководителя Евросовета, эту должность может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, страна которого 1 июля станет председателем Евросоюза.
"Избежать Орбана". Глава Совета ЕС Мишель уходит в отставку; его место может занять премьер Венгрии, продолжающий общаться с Путиным
Орбан известен как противник выделения военной и финансовой помощи Украине, он также был единственным лидером страны ЕС, который в прошлом году встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщает агентство Reuters, в воскресенье Мишель заявил журналистам, что у ЕС есть достаточно времени, чтобы выбрать нового руководителя Евросоюза и избежать предоставления Орбану важного европейского поста.
«Хочу, чтобы все понимали: в любом случае в июне должно было быть принято решение о моем преемнике […], так что Европейскому совету будет легко сделать так, чтобы мой преемник вступил в должность», — сказал Мишель журналистам. «При наличии политической воли есть много инструментов, чтобы избежать Виктора Орбана», — добавил он.
Мишель заявил о намерении покинуть свой пост в интервью бельгийским СМИ. Его полномочия на должности главы Европейского совета должны были истечь в ноябре этого года, выборы в Европарламент состоятся в июне.
Это первый случай, когда действующий президент Евросовета будет кандидатом на выборах в Европейский парламент, а также первый случай, когда он оставляет должность раньше срока.
Председатель Евросоюза избирается большинством 27 членов блока. Если они не смогут принять решение до 1 июля, должность президента автоматически перейдет Орбану, поскольку Венгрия станет страной-председателем (разные страны-члены ЕС занимают пост председателя по очереди, сменяясь каждые полгода).
«Оккупация Брюсселя»
Таким образом теоретически премьер-министр Венгрии может председательствовать на совещаниях ЕС и оказывать на политику блока большее влияние.
Юридически шаг Мишеля вполне законен, однако он создает дополнительное давление на европейских лидеров, которые обычно получают больше времени на договоренности о распределении руководящих должностей в ЕС.
«Решение Шарля Мишеля досрочно покинуть должность председателя ЕС, чтобы продолжить собственную политическую карьеру в качестве члена европейского парламента, не только эгоистичное, но и безответственное, — написал в соцсети Х (бывший твиттер) профессор европейского права Альберто Алемано. — Оно открывает возможность Виктору Орбану, который временно займет должность председателя Евросовета, возглавить Совет ЕС до нового назначения».
В прошлом году Европарламент принял резолюцию в связи с председательством Венгрии в ЕС, выразив «серьезную озабоченность» событиями в этой стране.
Сам Орбан — правый политик, который недавно заблокировал выделение Украине 50 млрд евро помощи от ЕС, — говорил, что его председательство будет «более миротворческим», а своей задачей он называл «оккупацию Брюсселя».
Во время декабрьского саммита ЕС, в момент, когда лидеры блока утвердили решение о начале переговоров с Украиной о членстве в блоке, Орбан вышел из зала. Как недавно сказал Мишель, лидеры ЕС соберутся на внеочередной саммит 1 февраля, чтобы снова попытаться выделить помощь Украине.
Орбан утверждает, что его позиция в отношении Украины одновременно прагматичная и конструктивная, хотя между ним и украинским президентом Владимиром Зеленским явно существует антипатия, считает корреспондент Би-би-си в Брюсселе Ник Торп.
Похоже, что Орбан спокойнее говорит с Путиным, чем с Зеленским, и остается самым близким союзником российского лидера в Европе, продолжает наш корреспондент. Он придерживается осторожной линии: осуждает российское вторжение, но не критикует президента России.
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Переговоры с Путиным
В октябре прошлого года он провел встречу с Путиным на саммите в Китае — и это были первые очные переговоры какого-либо западного лидера с российским президентом с апреля 2022 года.
«Мой план состоит не в том, чтобы мы покинули Брюссель, а в том, чтобы его оккупировать. Я не предлагаю, чтобы Венгрия стояла в стороне, на обочине», — говорил Орбан венгерскому журналу Mandiner о своих планах в отношении Совета ЕС.
Сценарий, при котором Орбан «будет бесконтрольно руководить Советом в течение шести месяцев сразу после выборов Европапралемента-2024», пишет издание Politiсo, — это то, чего другие 26 лидеров ЕС «отчаянно хотят избежать», учитывая напряжение между Венгрией и другими странами блока.