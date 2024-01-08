Фото ⟩ В Каунасе 200 добровольцев ищут девятилетнюю Аготу. Девочку, возможно, похитили на остановке

Агота 2014 года рождения вышла из дома в воскресенье, 7 января, и не вернулась. Последним известным ее местонахождением является автобусная остановка.

Полиция проверяет информацию о том, что Аготу видели вместе с неким мужчиной и, возможно, ее похитили, когда мужчина посадил ее в свой автомобиль, сообщила представительница полиции.

Добровольцев, помогающих в поисках Аготы, координирует Красный Крест. Его представительница Витауте Станкевичиене сказала литовской общественной вещательной организации LRT, что число добровольцев достигло 200, но поиски осложняются большим похолоданием.

Искать пропавшую девочку полиции помогают и литовские земессарги - члены Стрелкового союза.

Фото: Kauņas policija

Фото: Lietuvas Sarkanais Krusts

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