Пн, 8.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото ⟩ В Каунасе 200 добровольцев ищут девятилетнюю Аготу. Девочку, возможно, похитили на остановке

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пропавшая Агота
Пропавшая Агота Фото: Kauņas policija

В Каунасе около 200 добровольцев подключились к поискам пропавшей без вести девятилетней девочки, сообщил в понедельник литовский Красный крест.

Агота 2014 года рождения вышла из дома в воскресенье, 7 января, и не вернулась. Последним известным ее местонахождением является автобусная остановка.

Полиция проверяет информацию о том, что Аготу видели вместе с неким мужчиной и, возможно, ее похитили, когда мужчина посадил ее в свой автомобиль, сообщила представительница полиции.

Добровольцев, помогающих в поисках Аготы, координирует Красный Крест. Его представительница Витауте Станкевичиене сказала литовской общественной вещательной организации LRT, что число добровольцев достигло 200, но поиски осложняются большим похолоданием.

Искать пропавшую девочку полиции помогают и литовские земессарги - члены Стрелкового союза.

Фото: Kauņas policija
Фото: Lietuvas Sarkanais Krusts

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх