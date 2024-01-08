Министр экономики: запрет на импорт зерна из России должен быть общеевропейским

Она отметила, что в 2023 году через латвийские пограничные пункты из России в Европейский союз (ЕС) ввезено более 535 000 тонн зерновых продуктов, в том числе 122 000 тонн в декабре. Это почти на 200 000 тонн больше по сравнению с 337 000 тонн зерновых продуктов, ввезенных из России в ЕС годом ранее.

В то же время представитель PVD добавила, что в 2023 году в этой группе товаров не было выявлено ни одной несоответствующей партии.

Она напомнила, что PVD не располагает информацией о том, сколько импортированных зерновых продуктов, изначально предназначенных для латвийских получателей, осталось в Латвии и сколько было экспортировано в другие страны ЕС.

Ранее сообщалось, что, по данным Министерства земледелия, Латвия является вторым после Испании крупнейшим импортером российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в ЕС.

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