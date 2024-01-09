Впервые за 7 лет: в Латвии увеличилось количество предприятий

В 2023 году в Латвии было зарегистрировано 8772 новых предприятия и ликвидировано 7844. "Это позитивный сигнал о том, что люди хотят заниматься бизнесом в Латвии", - говорит Андрис Ласманис, бывший председатель Совета по сотрудничеству малых и средних предприятий, оценивая прошлогодние данные.

Он признает, что на создание новых предприятий в последние годы повлияла весьма непредсказуемая ситуация - пандемия Covid-19 и меры правительств по ее ограничению, а затем война в Украине, сверхвысокая инфляция, кризис в Израиле и опасения по поводу рецессии.

"Количество людей в Латвии не увеличилось, а для успешного ведения бизнеса необходимы как работники, так и местные потребители, потому что малый латвийский предприниматель не сразу сможет успешно продавать свою продукцию или услуги на зарубежных рынках", - сказал Ласманис.

Иная картина будет с иностранными инвестициями - количество инвесторов из конкретной страны в Латвии, судя по всему, значительно уменьшилось, и вопрос в том, пришли ли на их место другие.

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