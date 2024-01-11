Когда рухнут депозитные ставки?

Депозиты традиционно считаются самым низкорисковым и простым финансовым инструментом: положил кровно заработанные под гарантированный процент, в конце срока получил энную сумму за вычетом налога. При этом вклады до 100 тыс. евро защищены государством – если банк вдруг гикнется, как уже бывало в новейшей латвийской истории, вкладчики получат свои деньги обратно.

Однако долгие годы депозиты в Латвии, да и по всему Евросоюзу практически не работали. Более 10 лет базовая ставка Европейского центробанка была нулевой или близкой к этому, и лишь летом 2022 года центробанк повысил все свои процентные ставки на 0,5%, а потом повторил эту процедуру еще 10 раз. Последний раз в сентябре минувшего года было принято решение повысить ставку по основным операциям рефинансирования до 4,5%, ставку по депозитам – до 4%, а ставку по маржинальной кредитной линии – до 4,75%.