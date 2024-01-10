Полиция разыскивает человека на фото

В связи с возбужденным уголовным производством полицейские выясняют личность изображенного на фото человека (или людей). Полиция просит отозваться каждого, кому знаком человек на изображении, позвонив по телефону 670 864 71, 670 859 80 или 110 или написав на электронную почту: anastasija.bahtjukova@riga.vp.gov.lv.

Галерея: Полиция разыскивает человека (или людей) на фото

Полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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