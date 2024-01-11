NASA: из-за потери модуля Peregrine высадка на Луне людей откладывается до 2026 года

По времени задержка получится почти годовой. Пилотируемый полет второй «Артемиды» пока отложен до сентября 2025 года. А третья, посадочная миссия, должна отправиться к Луне не раньше сентября 2026-го.

В рамках программы «Артемида» Луну планируется фактически колонизировать, превратив ее в перевалочный пункт на пути к Марсу Фото: EPA

Это уже вторая официальная отсрочка проекта. О первой — тоже продолжительностью почти 12 месяцев — было объявлено еще в ноябре 2021 года.

С тех пор запланированные сроки в основном удавалось сохранять. Первая миссия была успешно запущена в ноябре 2022, как и было запланировано изначально.

А в 2023 году NASA даже назвала имена членов экипажа второй «Артемиды».

Учитывая, что в числе четырех заявленных астронавтов есть и женщина (Кристина Кох), и чернокожий мужчина (Виктор Гловер), возможно, именно они войдут в состав экипажа и третьей, посадочной лунной миссии.

Россия от участия в программе «Артемида» отказалась, решив осваивать Луну параллельно, на пару с Китаем.

Изначально Москва заявляла о планах отправить собственный лунный десант не раньше 2034 года. Однако это было еще до неудачного запуска прошлым летом посадочного модуля «Луна-25», потерявшего связь с ЦУП и разбившегося о лунную поверхность, после которого сроки программы и вовсе отложены на неопределенный период

Отсрочка может сильно затянуться, поскольку вооруженное вторжение в Украину привело к серьезному урезанию в России бюджетного финансирования большинства других проектов, и программа освоения космоса не стала исключением.

Кроме того, в знак протеста против российской агрессии от сотрудничества с «Роскосмосом» отказалось большинство зарубежных партнеров, а это также неизбежно приведет к отсрочке уже запланированных запусков.