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NASA: из-за потери модуля Peregrine высадка на Луне людей откладывается до 2026 года

BBC News Русская служба
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BBC
Потеря модуля Peregrine вынужденно поставила на паузу всю программу лунной колонизации «Артемида»
Потеря модуля Peregrine вынужденно поставила на паузу всю программу лунной колонизации «Артемида» Фото: EPA

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) вынуждено отложить два уже запланированных запуска в рамках проекта «Артемида» по колонизации Луны (а в перспективе и Марса).

Изначально было заявлено, что пилотируемый космический корабль «Артемида-2» будет запущен в ноябре 2024 года, но лишь облетит вокруг земного спутника.

А еще через год с небольшим, ближе к концу 2025-го, уже третья по счету «Артемида» должна была совершить посадку на Луну - первую за белее чем полвека.

Еще в 2019 гду тогдашний вице-президент США Майк Пенс объявил, что американские астронавты должны всеми возможными способами вернуться на Луну в течение ближайших пяти лет.

Однако, как сообщил журналистам вечером во вторник администратор NASA Билл Нельсон, в связи с последней технической неудачей - потерей посадочного модуля Peregrine - в амбициозный план придется повторно внести временные коррективы.

По его словам, частные подрядчики NASA - такие, как принадлежащая Илону Маску компания SpaceX или авиастроительный гигант Lockheed Martin - ищут технические решения беспрецедентных задач. И неизбежно сталкиваются с проблемами разработки, эксплуатации и интеграции новых технологий.

«Наш основной приоритет - это безопасность полетов, — напомнил Нельсон. — Поэтому, чтобы дать подрядчикам «Артемиды» больше времени, запуски «Артемиды-2» и «Артемиды-3» откладываются».

По времени задержка получится почти годовой. Пилотируемый полет второй «Артемиды» пока отложен до сентября 2025 года. А третья, посадочная миссия, должна отправиться к Луне не раньше сентября 2026-го.

В рамках программы «Артемида» Луну планируется фактически колонизировать, превратив ее в перевалочный пункт на пути к Марсу
В рамках программы «Артемида» Луну планируется фактически колонизировать, превратив ее в перевалочный пункт на пути к Марсу Фото: EPA

Это уже вторая официальная отсрочка проекта. О первой — тоже продолжительностью почти 12 месяцев — было объявлено еще в ноябре 2021 года.

С тех пор запланированные сроки в основном удавалось сохранять. Первая миссия была успешно запущена в ноябре 2022, как и было запланировано изначально.

А в 2023 году NASA даже назвала имена членов экипажа второй «Артемиды».

Учитывая, что в числе четырех заявленных астронавтов есть и женщина (Кристина Кох), и чернокожий мужчина (Виктор Гловер), возможно, именно они войдут в состав экипажа и третьей, посадочной лунной миссии.

Россия от участия в программе «Артемида» отказалась, решив осваивать Луну параллельно, на пару с Китаем.

Изначально Москва заявляла о планах отправить собственный лунный десант не раньше 2034 года. Однако это было еще до неудачного запуска прошлым летом посадочного модуля «Луна-25», потерявшего связь с ЦУП и разбившегося о лунную поверхность, после которого сроки программы и вовсе отложены на неопределенный период

Отсрочка может сильно затянуться, поскольку вооруженное вторжение в Украину привело к серьезному урезанию в России бюджетного финансирования большинства других проектов, и программа освоения космоса не стала исключением.

Кроме того, в знак протеста против российской агрессии от сотрудничества с «Роскосмосом» отказалось большинство зарубежных партнеров, а это также неизбежно приведет к отсрочке уже запланированных запусков.

BBC
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