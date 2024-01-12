"Даже черная пятница побледнеет от зависти": Lidl впервые в Латвии проведет "распродажу складов"

Учитывая, что во время сезонной распродажи цены на товары будут начинаться от 1 евро, а скидки превысят 50% от базовой цены, конкретные предложения не будут анонсироваться заранее, чтобы не создавать ажиотаж в магазинах и в социальных сетях.

"На этот раз мы снижаем цены до такого уровня, что даже черная пятница побледнеет от зависти", - говорит член правления Lidl Latvija Никола Балабан.

"Это прекрасная возможность продлить сезон подарков, а также приобрести множество предметов первой необходимости по чрезвычайно выгодным ценам. Это очень важно в январе, когда бюджеты многих семей прохудились из-за рождественских покупок и празднования Нового года".

Искателям скидок необходимо учитывать, что количество товаров, предлагаемых в сезонной "распродаже складов", ограничено и не бесконечно. Поэтому не исключено, что они быстро закончатся.

Кроме того, распродажа пройдет не во всех магазинах Lidl. Список магазинов, в которых будет проходить "распродажа складов", можно найти на сайте lidl.lv и в рекламных проспектах, размещенных в магазинах.

Магазины Lidl, где пройдут сезонные "распродажи складов": Рига, ул. Аннимуйжас 8A.

Лиепая, ул. Ганибу 182.

Рига, ул. Аугуста Деглава 160.

Вентспилс, ул. Кулдигас 90.

Рига, Бривибас гатве 254.

Тукумс, ул. Раудас 17A.

Рига, ул. Прушу 1.

Юрмала, шоссе Талсу 40.

Екабпилс, ул. Ледус 5.

Резекне, Атбривошанас алея 125.

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