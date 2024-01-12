"Даже черная пятница побледнеет от зависти": Lidl впервые в Латвии проведет "распродажу складов"

Внедряя в Латвии традицию, которая уже приобрела статус культовой торговой кампании в других странах, Lidl с 15 января проведет первую "распродажу складов", на которой предложит широкий выбор непродовольственных товаров - одежду для взрослых и детей, кухонные аксессуары и инструменты для работы в саду и ремонта, сообщили RUS TVNET в компании.
Учитывая, что во время сезонной распродажи цены на товары будут начинаться от 1 евро, а скидки превысят 50% от базовой цены, конкретные предложения не будут анонсироваться заранее, чтобы не создавать ажиотаж в магазинах и в социальных сетях.
"На этот раз мы снижаем цены до такого уровня, что даже черная пятница побледнеет от зависти", - говорит член правления Lidl Latvija Никола Балабан.
"Это прекрасная возможность продлить сезон подарков, а также приобрести множество предметов первой необходимости по чрезвычайно выгодным ценам. Это очень важно в январе, когда бюджеты многих семей прохудились из-за рождественских покупок и празднования Нового года".
Искателям скидок необходимо учитывать, что количество товаров, предлагаемых в сезонной "распродаже складов", ограничено и не бесконечно. Поэтому не исключено, что они быстро закончатся.
Кроме того, распродажа пройдет не во всех магазинах Lidl. Список магазинов, в которых будет проходить "распродажа складов", можно найти на сайте lidl.lv и в рекламных проспектах, размещенных в магазинах.
Магазины Lidl, где пройдут сезонные "распродажи складов":
- Рига, ул. Аннимуйжас 8A.
- Лиепая, ул. Ганибу 182.
- Рига, ул. Аугуста Деглава 160.
- Вентспилс, ул. Кулдигас 90.
- Рига, Бривибас гатве 254.
- Тукумс, ул. Раудас 17A.
- Рига, ул. Прушу 1.
- Юрмала, шоссе Талсу 40.
- Екабпилс, ул. Ледус 5.
- Резекне, Атбривошанас алея 125.
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