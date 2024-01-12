Видео ⟩ Покупатель возмущен увиденным на кассе популярного супермаркета

Янис, зритель программы Bez Tabu обратится к передаче, потому что после очередного посещения супермаркета Rimi его одолевают мысли о том, что он там увидел, сообщает программа Bez Tabu.
Стоя в очереди на кассу, мужчина заметил товар, которого, по его мнению, там быть не должно.
"Действительно ли супермаркетам разрешено выставлять электронные сигареты в рекламных целях? Снимок сделан в рижском магазине Rimi. Когда я спросил кассира, она рассмеялась - мол, агент принес, чтобы бизнес процветал!" - рассказал программе Bez Tabu Янис.
Программа посетила случайно выбранный магазин Rimi в Пурвциемсе. Журналист программы заметил электронные сигареты только у стойки информации. В случайно выбранном магазине Maxima этот товар также находится на стойке информации, а в магазине Beta его вообще нет.
На товаре указано, что он предназначен для взрослых и что никотин вызывает привыкание.
Представитель Rimi подчеркнула, что товар, запечатленный зрителем, - это всего лишь устройство, а не продукт, содержащий никотин. В настоящее время такая продукция, в отличие, например, от сигарет, может быть выставлена на всеобщее обозрение.
"Rimi строго соблюдает латвийское законодательство, в настоящее время такие устройства разрешено выставлять на кассах магазинов. Это устройство, оно не содержит никотина", - сказали в представители Rimi.
Глава Латвийской ассоциации торговцев (LTA) отмечает, что нагревательный прибор не вызывает никаких эмоций у неосведомленных.
"Если вы не специалист, который им пользуется, вы не поймете, что это такое. Когда ребенок видит коробку, он не понимает, что это такое", - сказал в интервью программе руководитель ассоциации Хенрик Данусевич.
Министерство здравоохранения сообщает, что в четверг, 11 января, Сейм принял поправки к закону, согласно которым нагревательные приборы больше не будут выставляться в общественных местах.
Со следующего года никотинсодержащую продукцию также не смогут приобретать лица, младше 20-летнего возраста.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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