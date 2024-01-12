Видео ⟩ Покупатель возмущен увиденным на кассе популярного супермаркета

Стоя в очереди на кассу, мужчина заметил товар, которого, по его мнению, там быть не должно.

"Действительно ли супермаркетам разрешено выставлять электронные сигареты в рекламных целях? Снимок сделан в рижском магазине Rimi. Когда я спросил кассира, она рассмеялась - мол, агент принес, чтобы бизнес процветал!" - рассказал программе Bez Tabu Янис.

Программа посетила случайно выбранный магазин Rimi в Пурвциемсе. Журналист программы заметил электронные сигареты только у стойки информации. В случайно выбранном магазине Maxima этот товар также находится на стойке информации, а в магазине Beta его вообще нет.

На товаре указано, что он предназначен для взрослых и что никотин вызывает привыкание.

Представитель Rimi подчеркнула, что товар, запечатленный зрителем, - это всего лишь устройство, а не продукт, содержащий никотин. В настоящее время такая продукция, в отличие, например, от сигарет, может быть выставлена ​​на всеобщее обозрение.