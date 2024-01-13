В Швеции начинают строить подводные лодки, чтобы обороняться от России

Работы ведет подразделение Kockums шведского производителя военного оборудования Saab на верфи в Карлскроне.

"У нас давняя история в строительстве подводных лодок. Но это для нас по-прежнему большой шаг вперед", - сказал исполнительный директор Kockums Матс Виксель.

Свой подводный флот восстанавливает не только Швеция, но и другие Северные страны. Недавно Норвегия заказала четыре подлодки для немецкой компании ThyssenKrupp Marine Systems (ТКМС). Нидерланды получили предложения от ТКМС, Saab Kockums и французской Naval Group о строительстве четырех подводных лодок. В свою очередь, Дания, освободившаяся от своего флота подводных лодок в 2004 году, размышляет, восстанавливать ли его.

Расширение частично заполнило бы разрыв с крупнейшими европейскими флотами НАТО, которые также продолжают восстанавливать. Во Франции вступят в эксплуатацию шесть новых подводных лодок класса Barracuda, а к флоту Германии, состоящему из шести подводных лодок, присоединятся еще две новые подлодки 212-го типа. До конца десятилетия Соединенное Королевство будет иметь семь подводных лодок класса Astute, а Италия получит восемь подводных лодок класса Todaro.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!