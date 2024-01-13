В Швеции начинают строить подводные лодки, чтобы обороняться от России

Швеция начала строительство подводных лодок для патрулирования Балтийского моря для защиты восточных границ НАТО от возможных морских операций России, сообщает Politico. 66-метровые дизель-электрические подлодки типа А26 под названиями Blekinge и Skåne будут введены в эксплуатацию в 2027 и 2028 годах.
Ранее создание новых подводных лодок неоднократно откладывалось, однако после начала войны в Украине шведские власти решили изменить свою оборонную стратегию с учетом резко ухудшившейся ситуации с безопасностью и усилить работы.
Бывший командир подводных лодок Карл Гулениус, который сейчас является планировщиком военно-морского флота страны, сказал, что с вступлением Швеции в НАТО, которое было задержано Турцией и Венгрией, альянс будет иметь "недостающую часть пазла".
"С Балтийским морем трудно справиться, если у вас нет нужных знаний. И то, что к НАТО присоединяется страна, у которой они [эти знания] есть и для которой этот регион - как приусадебный двор, могло бы облегчить решение оперативных вопросов", - заключил Гулениус.
Балтийское море считается сложной оперативной средой, поскольку меняющийся уровень соли влияет на работу сонаров. Оно также неглубокое и имеет интенсивное движение, что увеличивает риск столкновений.
Blekinge и Skåne станут первыми подлодками, которые Швеция будет строить с середины девяностых - они присоединятся к четырем кораблям постарше во флоте скандинавского государства.
Работы ведет подразделение Kockums шведского производителя военного оборудования Saab на верфи в Карлскроне.
"У нас давняя история в строительстве подводных лодок. Но это для нас по-прежнему большой шаг вперед", - сказал исполнительный директор Kockums Матс Виксель.
Свой подводный флот восстанавливает не только Швеция, но и другие Северные страны. Недавно Норвегия заказала четыре подлодки для немецкой компании ThyssenKrupp Marine Systems (ТКМС). Нидерланды получили предложения от ТКМС, Saab Kockums и французской Naval Group о строительстве четырех подводных лодок. В свою очередь, Дания, освободившаяся от своего флота подводных лодок в 2004 году, размышляет, восстанавливать ли его.
Расширение частично заполнило бы разрыв с крупнейшими европейскими флотами НАТО, которые также продолжают восстанавливать. Во Франции вступят в эксплуатацию шесть новых подводных лодок класса Barracuda, а к флоту Германии, состоящему из шести подводных лодок, присоединятся еще две новые подлодки 212-го типа. До конца десятилетия Соединенное Королевство будет иметь семь подводных лодок класса Astute, а Италия получит восемь подводных лодок класса Todaro.
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