Фото, Видео ⟩ Как проходил демонтаж недостроенного здания роддома в Елгаве

Демонтаж этого сооружения является первым этапом подготовки территории к дальнейшей застройке - строительству автостоянки и расширению здания больницы.

"Демонтаж объекта осложнялся тем, что его часть вплотную примыкала к существующему зданию больницы", - рассказал Мартиньш Малниекс, председатель правления SIA Demontaža.

"Для того, чтобы можно было сделать все максимально качественно, была использована специальная техника, а именно экскаватор с 28-метровой стрелой, а также специальный демонтажный робот, работающий в тандеме с телескопическим подъемником с вылетом стрелы 51 метр", - добавил он.

Галерея: Демонтаж недостроенного здания роддома

Этот подъемник оснащен подъемной корзиной, чтобы строители могли безопасно демонтировать здание.

На данный момент ведутся работы по обустройству строительной площадки и восстановлению фасада той части здания больницы, которая была соединена со сносимым зданием.

"Такие амбициозные демонтажные работы в масштабах Латвии происходят не каждый день, поэтому отдельное спасибо застройщику за то, что он также включился в социальную инициативу, пригласив на объект будущих инженеров-строителей из Елгавы. Это была возможность для следующего поколения увидеть применение теоретических знаний на практике, и это создало еще большую добавленную стоимость для этого проекта", - отметил Карлис Смилга, член правления Елгавской городской больницы.

Контрактом предусмотрено, что работы должны быть завершены к 24 января 2024 года. Стоимость проекта составляет 397 890 евро (без PVN), и он полностью финансируется Елгавской больницей из собственного бюджета.

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