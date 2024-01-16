Министр: в Латвии под местными брендами можно купить иностранную продукцию

Предлагаемое требование указывать на продуктах питания в магазинах страну-производителя не приведет к удорожанию товаров, заявил министр сельского хозяйства Арманд Краузе (СЗК) в интервью программе 900 sekundes.
"Не думаю, что это повысит цены", - сказал Краузе, добавив, что на ценниках достаточно места для размещения флага, и единственными дополнительными затратами будут расходы на чернила, которые не стоят "огромных денег".
Министр подчеркнул, что жители Латвии должны иметь право видеть, в какой стране произведен соответствующий товар, в том числе, например, узнать, какая продукция производится в России. Он также добавил, что в магазинах Латвии под латвийскими брендами можно купить продукцию иностранных производителей. "Покупатель должен сразу ясно видеть, что хотя товар и латвийский, но произведен не в Латвии", - сказал Краузе, добавив, что, по его мнению, такие ситуации обманывают потребителей.
Как сообщалось, 14 декабря Сейм передал комиссиям подготовленные членами коалиции поправки к Закону о контроле за оборотом продуктов питания, которые требуют указывать на ценнике или рядом с продуктом в магазинах страну производства продуктов питания в виде флага.
В аннотации к законопроекту поясняется, что подобные поправки необходимы, "чтобы потребитель мог легко, удобно и четко идентифицировать страну происхождения соответствующего пищевого продукта".
Авторы поправок считают, что потребителей часто вводят в заблуждение относительно истинной страны происхождения тех или иных продуктов питания, поэтому, по мнению коалиции, такое требование повысит осведомленность потребителей, позволяя им принимать решения, исходя из ценностей и приоритетов.
"Происхождение продуктов питания особенно важно в нынешней геополитической ситуации, когда значительная часть латвийского общества не желает поддерживать страны-агрессоры и приобретать продукты, которые они предлагают, или желает поддержать другую страну, в том числе Латвию, производителям которой они симпатизируют. Потребители имеют право свободно делать свой выбор, учитывая различные аспекты, в том числе выражая свою позицию по различным вопросам через свои покупательские привычки", - говорят депутаты коалиции.
Ожидается, что норма вступит в силу 1 мая 2024 года.
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