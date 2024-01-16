Министр: в Латвии под местными брендами можно купить иностранную продукцию

"Не думаю, что это повысит цены", - сказал Краузе, добавив, что на ценниках достаточно места для размещения флага, и единственными дополнительными затратами будут расходы на чернила, которые не стоят "огромных денег".

Министр подчеркнул, что жители Латвии должны иметь право видеть, в какой стране произведен соответствующий товар, в том числе, например, узнать, какая продукция производится в России. Он также добавил, что в магазинах Латвии под латвийскими брендами можно купить продукцию иностранных производителей. "Покупатель должен сразу ясно видеть, что хотя товар и латвийский, но произведен не в Латвии", - сказал Краузе, добавив, что, по его мнению, такие ситуации обманывают потребителей.

Как сообщалось, 14 декабря Сейм передал комиссиям подготовленные членами коалиции поправки к Закону о контроле за оборотом продуктов питания, которые требуют указывать на ценнике или рядом с продуктом в магазинах страну производства продуктов питания в виде флага.