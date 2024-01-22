На улицах Риги появляется все больше людей с темной кожей, которые мчатся на велосипедах развозить еду. Действительно ли Латвии нужна такая рабочая сила из третьих стран? Это сейчас обсуждает созданная несколькими министерствами рабочая группа, разрабатывающая стратегию развития человеческого капитала. Свои мысли о ввозимой рабочей силе в интервью высказал член правления Латвийской ассоциации экспортеров The Red Jackets и основатель и руководитель Primekss Янис Ошлейс.

- Организации работодателей долгое время призывали правительство шире открыть рынок для иностранных работников - для экономического развития нужны дополнительные рабочие руки?

- В Латвии по сравнению, например, с Нидерландами экономически активных жителей на 7%, или 80 000, меньше. Данные Госагентства занятости свидетельствуют, что в Латвии на конец декабря зарегистрированный уровень безработицы составлял 5,7% от числа экономически активных жителей - всего было зарегистрировано 50 344 безработных. Наша задача, во-первых, трудоустроить безработных и экономически неактивных жителей Латвии. Даже допустив, что уровень безработицы не будет ниже 2%, здесь четко виден неиспользованный стотысячный резерв.