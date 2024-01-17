ВИДЕО ⟩ Горячий эстонский мужчина вышел на пробежку на морозе в одних шортах

Проезжающие в автомобилях мимо спортсмена люди явно в недоумении, ведь они прячутся от январского мороза в машинах с подогревом сидений, но эстонского викинга это точно не смущает!

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В декабре 2022 года уже был подобный случай, когда пятничным вечером молодой человек в шортах и футболке разгуливал по центру Таллинна.

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