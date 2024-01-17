Ср, 17.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

ВИДЕО ⟩ Горячий эстонский мужчина вышел на пробежку на морозе в одних шортах

Limon.ee
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Скриншот видео.

В Таллинне семь градусов мороза, но это не для всех повод утеплиться! В самом центре столицы взору жителей и гостей города открылась очень необычная картина - мужчина, занимающийся бегом в одних шортах, - пишет Limon.ee.

Проезжающие в автомобилях мимо спортсмена люди явно в недоумении, ведь они прячутся от январского мороза в машинах с подогревом сидений, но эстонского викинга это точно не смущает!

Смотрите видео!

В декабре 2022 года уже был подобный случай, когда пятничным вечером молодой человек в шортах и футболке разгуливал по центру Таллинна.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх