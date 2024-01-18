Расчленил тело ножом и выбросил в Даугаву: завершено расследование убийства в Ницгальской волости

Материалы уголовного дела переданы прокуратуре для начала уголовного преследования мужчины 1965 года рождения. Он обвиняется в совершении убийства при отягчающих обстоятельствах, если оно совершено с особой жестокостью и после этого труп был осквернен. Подозреваемый по-прежнему находится под арестом.

Как уже сообщалось, 27 мая 2023 года в Ницгальской волости Аугшдаугавского края на берегу Даугавы была найдена голова мужчины, 10 июня около предыдущего места в Даугаве были найдены две ноги, а еще через некоторое время - 28 июня - в Ликсненской волости Аугшдаугавского края в Даугаве обнаружено мужское туловище без головы, ног и рук с видимыми телесными повреждениями. Госполиция начала уголовный процесс и расследование.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и экспертиз выяснилось, что погибшим был мужчина 1959 года рождения. 24 августа по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1965 года рождения. Ранее он был судим за убийство при отягчающих обстоятельствах, а также за нанесение травм средней тяжести.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что 9 мая 2023 года в Ваболе Аугшдаугавского края во время совместного распития алкоголя произошел конфликт между пострадавшим и мужчиной 1965 года рождения. Во время конфликта мужчина 1965 года рождения нанес несколько ударов ножом мужчине 1959 года рождения, в результате чего он скончался. Возможный виновник пытался скрыть следы преступления - мужчина ножом расчленил тело, поместил в наполненные кирпичами сумки и бросил в Даугаву.

9 января было принято решение о передаче уголовного процесса прокуратуре для начала уголовного преследования.

Мужчина по-прежнему находится под арестом, который был применен к нему в виде меры пресечения.

За такое преступление грозит пожизненное лишение свободы или лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет с пробационным надзором на три года, с конфискацией имущества или без нее.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не является виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!